Навальний зарахував український Крим до території Росії. Фотофакт

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
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Олексій Навальний

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, якого недавно отруїли речовиною групи "Новачок", показав карту РФ з окупованим українським Кримом.

Карта з'явилася в ролику опозиціонера, опублікованому на його YouTube-каналі 14 листопада. У ньому політик розповів, що знає замовників свого отруєння. Навальний посилається на розслідування The Insider, Bellingcat, CNN та Der Spiegel.

У відео під назвою "Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить" росіянин показав карту РФ, виділену синім кольором. Таким же чином був позначений український півострів.

Карта РФ з окупованим Кримом

Нагадаємо, в матеріалі The Insider, Bellingcat, CNN і Der Spiegel заявляється, що протягом трьох років за Навальним стежили вісім співробітників секретного підрозділу ФСБ РФ. Розслідувачі оприлюднили їхні імена та показали фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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