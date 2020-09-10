Навальний повністю прийшов до тями і заговорив – Der Spiegel

Карина Бондаренко Суспільство 09:31, 10.09.2020 Оновлено: 09:34, 10.09.2020

Російський опозиціонер Олексій Навальний 10 вересня повністю прийшов до тями після отруєння.

Політик вже може говорити і пам'ятає деталі того, що відбувалося до втрати свідомості в літаку. Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel з посиланням на власні джерела.

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