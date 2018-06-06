"Нацзрадник і бандера": блогер розповіла про настрої кримчан

Жителі анексованого Криму все більше відходять від ейфорії від "русского мира".
"В інформаційній політиці нічого не змінилося - Україна це недокраїна, якої не могло бути, але якщо сталося, то ось вона вже майже померла, тобто там все однозначно і просвіту там немає", - розповіла в інтерв'ю OBOZREVATEL кримський блогер Ілона Карачан.
За її словами, всіх незгодних з тим, що президент Росії Володимир Путін - цар, це "п'ята колона", "нацзрадник", "агент держдепу" або просто "бандера".
"Є люди у яких змінилася свідомість, вони вірили, що йдуть в світле майбутнє перейшовши в РФ, але через 4 роки вони б'ють копитом в землю і кричать, що така Росія не потрібна, є і такі. Тепер їх називають міськими божевільними, тому що на початку вони були таким активом Ялти, ну що Крим - це Росія, а тепер вони кричать, що така Росія не потрібна. А вони займають свою нішу і у них є свої читачі", - говорить блогер.
Ілона зазначає, що людей, які відійшли від ейфорії "приєднання" Криму до Росії стає все більше.
"Так, їх стає більше. Але є такі які про це заявляють, а є такі, які по звий природі не такі гучномовні", - зазначила вона.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, так званий глава анексованого Криму Сергій Аксьонов запропонував створити чітко сформульовану концепцію "русского мира" як світоглядної моделі.
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