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6 травня • оновлено в 23:21
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Нацслужба здоров'я відреагувала на скандал із голодуванням головлікаря на Сумщині

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Глухівська міська лікарня (Сумська область), директор якої оголосив голодування, сама занизила статистичні показники щодо кількості послуг, тому й отримала відповідне фінансування.

Як повідомили в Національній службі здоров'я України, установа занизила дані щодо кількості послуг за 2018 рік, на основі яких розраховувалося фінансування.

Глава лікарні на Сумщині Анатолій Кіяшко оголосив голодування

Глава лікарні на Сумщині Анатолій Кіяшко оголосив голодування

Водночас в НСЗУ пояснили, що Глухівська міська лікарня підписала договір на вісім пакетів медичних послуг на суму 9 695 557 грн. У квітні вона отримала аванс розміром 867 760 грн.

Нацслужба здоров'я відреагувала на скандал із голодуванням головлікаря на Сумщині

НСЗУ

Зазначається, що медзаклад направив до НСЗУ листа про те, що припустився помилки під час заповнення пропозиції. Після чого ще кілька разів уточнював свої показники. Після фінального узгодження листом, який надійшов 5 травня, почався процес розрахунку ціни договору та його формування.

Нацслужба здоров'я відреагувала на скандал із голодуванням головлікаря на Сумщині

НСЗУ

Відомо, що Глухівська міська лікарня уклала договір з НСЗУ на вісім пакетів послуг. Серед них пріоритетні: допомога під час пологів, інструментальні дослідження з виявлення онкозахворювань – езофагогастродуоденоскопія, гістероскопія, а також хірургія, терапія, амбулаторна допомога, гемодіаліз, лікування та супровід осіб з ВІЛ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директор Глухівської міської лікарні в Сумській області Анатолій Кіяшко оголосив голодування, тому що його установу недофінансували.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Суми
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