Нацрада винесла попередження каналам Медведчука

У четвер, 10 грудня, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення винесла попередження українським телеканалам "ZIK" та "112 Україна" за порушення вимог ліцензії та законодавства. Ці медіа пов'язані із народним депутатом від "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком.

Як повідомляє пресслужба Нацради, претензії щодо "ZIK" виникли через недотримання правил ведення мовлення 13 вересня – у 75-ті роковини початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. В зазначену дату телеканал з 00.00 до 09.48 не розмістив жодної інформації про жалобний день.

Що стосується "112 Україна", то там 19 квітня було показано анімаційний фільм "Необыкновенное путешествие Серафимы" російського виробництва. У цій картині роль головного героя озвучував актор з країни-агресора Олександр Михайлов, який входить до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Крім того, Нацрада оголосила про призначення позапланових перевірок на "112 Україна" та Newsone через те, що в листопаді вони демонстрували прихильність до окремих кандидатів у мери українських міст та поширювали приховану агітацію та агітацію у день голосування другого туру місцевих виборів.

Ще одна позапланова перевірка стосуватиметься телеканалу "Наш", який контролюється колишнім нардепом Євгеном Мураєвим. Такі заходи зумовленні трансляцією програми за участі терориста "ЛНР" Родіона Мірошника.

У Нацраді обурилися, що представник бойовиків висловлював протиправні твердження щодо територіальної цілісності України, безпідставно загострював увагу на збройній агресії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і намагався виправдати дії незаконних військових формувань і сепаратистські настрої населення ОРДЛО.

Крім того, він звинуватив Україну в невиконанні Мінських домовленостей, а також в нібито "обстрілах" окупованої території. При цьому Росію терорист не визнав учасником конфлікту, який вона ж і розв'язала.

"Висловлювання Мірошника, поширені в ефірі телеканалу, не відповідають критерію об’єктивності щодо інформації, мають ознаки розпалювання ворожнечі, сприяння тероризму і є прямою ретрансляцією на українську аудиторію одного з основних наративів пропаганди офіційної влади Російської Федерації про нібито розв’язану Україною "громадянську війну", – йдеться в офіційному повідомленні.

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