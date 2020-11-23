Нацполіція підготувала законопроєкт про електрошокери: дію випробували на собі. Відео
Для Нацполіції вже закуплено 200 американських електрошокерів TASER
Їх пропонують використовувати для затримання правопорушників
Електрошокер успішно випробував на собі полковник поліції Євген Жуков
Співробітники Національної поліції України випробували на собі дію електрошокерів TASER, які хочуть взяти на озброєння.
Як говориться в сюжеті "Поліцейської хвилі", законопроєкт, який передбачає більш широке застосування співробітниками правоохоронних органів електрошокерів, уже подано до Верховної Ради.
Для Нацполіції закуплено 200 американських електрошокерів TASER з силою удару в 50 тисяч вольт (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Їх пропонують використовувати для затримання осіб, які:
вчинили адміністративне або кримінальне правопорушення і надають при цьому фізичний опір поліцейському;
скоїли тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагаються втекти,
надають збройний опір або намагаються втекти з-під варти,
озброєним особам, які загрожують застосуванням зброї та інших предметів, які загрожують життю або здоров'ю людей, зокрема й поліцейського.
"Коли йде підготовка співробітників або інспекторів, які будуть працювати з TASER, то вони повинні відчути, як працює цей пристрій, на собі. Це дає їм чітке розуміння, що від нього очікувати в ситуації його реального застосування, як себе почуває правопорушник, як цей пристрій впливає на людину", – зазначив майстер-інструктор компанії-виробника Олександр Мілюков.
Під час візиту українських патрульних в США електрошокер успішно випробував на собі полковник поліції Євген Жуков.
Згідно з медичним висновком Дніпровської медакадемії, пристрої TASER Х2 можливо та доцільно використовувати як спецзасіб Нацполіції.
Наприкінці літа навчання з використання електрошокера для українських поліцейських провів сертифікований фірмою-виробником інструктор з Великобританії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що в більшості країн світу такі електрошокери використовують як альтернативу вогнепальній зброї.