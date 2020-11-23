Нацполіція підготувала законопроєкт про електрошокери: дію випробували на собі. Відео

Співробітники Національної поліції України випробували на собі дію електрошокерів TASER, які хочуть взяти на озброєння.

Як говориться в сюжеті "Поліцейської хвилі", законопроєкт, який передбачає більш широке застосування співробітниками правоохоронних органів електрошокерів, уже подано до Верховної Ради.

Для Нацполіції закуплено 200 американських електрошокерів TASER з силою удару в 50 тисяч вольт (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Їх пропонують використовувати для затримання осіб, які:

вчинили адміністративне або кримінальне правопорушення і надають при цьому фізичний опір поліцейському;

скоїли тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагаються втекти,

надають збройний опір або намагаються втекти з-під варти,

озброєним особам, які загрожують застосуванням зброї та інших предметів, які загрожують життю або здоров'ю людей, зокрема й поліцейського.

"Коли йде підготовка співробітників або інспекторів, які будуть працювати з TASER, то вони повинні відчути, як працює цей пристрій, на собі. Це дає їм чітке розуміння, що від нього очікувати в ситуації його реального застосування, як себе почуває правопорушник, як цей пристрій впливає на людину", – зазначив майстер-інструктор компанії-виробника Олександр Мілюков.

Під час візиту українських патрульних в США електрошокер успішно випробував на собі полковник поліції Євген Жуков.

Згідно з медичним висновком Дніпровської медакадемії, пристрої TASER Х2 можливо та доцільно використовувати як спецзасіб Нацполіції.

Наприкінці літа навчання з використання електрошокера для українських поліцейських провів сертифікований фірмою-виробником інструктор з Великобританії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що в більшості країн світу такі електрошокери використовують як альтернативу вогнепальній зброї.