Головна Новини
28 жовтня • оновлено в 18:21
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Світлана Гудкова
Світлана Гудкова
Журналіст Всі статті автора

Нацкорпус vs Зеленський: чого домагаються добровольці у Золотому

1.2т Читати матеріал російською

На ділянці Золоте-4 Луганської області, де планується процес розведення сил і засобів, триває боротьба між офіційною владою та добровольцями, які зайшли у населений пункт, виступаючи проти відведення військ.

Після інформації про здачу поліції зброї ветеранами полку "Азов" у Золотому, з'явилося повідомлення про завдання правоохоронців очистити територію і від самих добровольців. У Нацкорпусі ж спростували дані про повну здачу зброї активістами.

Яка ситуація у Золотому і чого домагаються добровольці – читайте в OBOZREVATEL.

Головне:

  • У Золоте-4 приїхав український президент Володимир Зеленський, де влаштував перепалку з представником "Нацкорпусу".

  • Глава України зажадав від ветеранів прибрати зброю з селища. За повідомленням МВС, наступного дня активісти виконали прохання правоохоронців.

  • Потім з'явилася інформація про нібито наміри правоохоронців відсунути представників "Нацкорпусу" із Золотого-4.

  • Зі свого боку у політсилі оголосили, що заява МВС про вивезення зброї з Золотого є "натягнутою", і що зброя залишається у людей.

  • У "Нацкорпусі" озвучили пункти, за яких можливо досягти миру на Донбасі на умовах України.

Новини
"Ви стояли з плакатами, що я – х**ло!" З'явилося нове відео розмови Зеленського з добровольцями у Золотому

Азов vs Зеленський

У неділю, 27 жовтня, у пресслужбі МВС України, з посиланням на заступника глави Нацполіції Вадима Трояна, повідомили, що ветерани-добровольці, які зайшли в Золоте і мали легальну зброю, вивезли її у супроводі поліції із селища.

Таким чином, в районі підготовки до розведення військ у зоні ООС, зокрема у Золотому-4 і Катеринівці, як зазначив Троян, перебуває лише група волонтерів без зброї. Безпека місцевого населення у двох населених пунктах забезпечують 6 патрулів Нацполіції, а також на місці працює пункт НПУ для прийому громадян, повідомили у МВС.

Уточнюється, що рішення про здачу зброї було ухвалене за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, який відвідав Золоте у суботу, 26 жовтня.

Новини
"Капітулювати чи оборонятися?" Портников пояснив, як має діяти Зеленський

Зустріч глави держави із добровольцями не обійшлася без скандалу, в емоційній розмові із ветераном полку "Азов" і політиком від партії "Національний корпус" Денисом Янтарем Зеленський грубо відповів військовому і зажадав прибрати зброю із селища.

Все почалося з того, що ветеран запитав у Зеленського, чи планує він зустрітися з учасниками акції "Ні капітуляції", проте президент заявив: "Послухай, я президент цієї країни, мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь, я тобі прийшов і сказав: зброю прибери. Ти мені не переводь на акції. Я хотів побачити в очах розуміння, а побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і переводиш мене на іншу тему".

На скандал у Золотому бурхливо відреагували українці. Деяких обурило те, як спілкується президент, але багато хто підтримали Зеленського. Вони заявили, що військові мають підкорятися головнокомандувачу ЗСУ.

Новини
Доброволец в Золотом — Зеленскому: Это наша земля! Мы останемся здесь!

У штабі ООС ввечері також прокоментували інцидент. З'ясувалося, що озброєні люди у військовій формі знаходяться в Золотому нелегально і порушують Закон про операції Об'єднаних сил.

Наступного ж дня лідер Національного корпусу Андрій Білецький записав відеозвернення, у якому відреагував на перепалку Зеленського і Янтаря, зажадавши від президента не здавати території Донбасу.

"Якщо ви вирішите виконувати ці погрози викинути звідси ветеранів, то замість кількох десятків людей наступного тижня там буде тисяча. А якщо із тисячею не вийде, там буде десять тисяч", – зазначив Білецький.

Новини
Зеленський потрапив у скандал у Золотому: з Кремля надійшли тривожні сигнали

Також він додав, що бійці "Азова" залишаться у Золотому, бо "мають право на власну думку", зароблене кров'ю. Він також заявив, що "вся Україна почула погрози Зеленського".

Ситуація ускладнилася

Уже в понеділок, 28 жовтня, український журналіст Максим Левін, який перебував у епіцентрі подій, повідомив, що його машину зупинили близько 18 поліцейський для перевірки. В ході огляду правоохоронці намагалися тиснути на те, що журналіст нібито незаконно проїхав у Золоте-4.

Нацкорпус vs Зеленський: чого домагаються добровольці у Золотому

Такі посилені заходи могли стати наслідком введення так званого режиму "Жовта зона", який забороняє будь-кому, крім жителів Золотого, перебувати у населеному пункті. Бійці вважають, що таким чином поліція збирається їх "виселити" із селища.

Нацкорпус vs Зеленський: чого домагаються добровольці у Золотому

При цьому в ГУ НП Луганської області та пресцентрі штабу АТО не змогли підтвердити або спростувати цю інформацію, а тільки переводили стрілки одне на одного. І лише заступник голови Нацполіції Троян офіційно повідомив про те, що представників "Національного корпусу" збираються виганяти із Золотого.

"Такої команди немає. Це неправда, це брехня – так не можна робити. Я вважаю, що зараз спекулювати на будь-яких моментах, навіть у простих словах "хтось когось штурмуватиме". Якщо їх штурмуватимуть, вже повірте, я один із перших напишу рапорт на звільнення. Я в житті цього не зроблю, це дурня", – сказав Троян.

За його словами, приїзд поліції та військової служби правопорядку до будинку, де розташувалися активісти і ветерани, був звичайною перевіркою.

Новини
"Будуть вибивати!" Озброєні "нелегали" в Золотому пішли проти Зеленського: відео

У коментарі OBOZREVATEL у "Нацкорпусі" підтвердили, що до поліції не мають жодних претензій, а на заяви Трояна пояснили, що у правоохоронців немає ніяких правових підстав відтісняти з території України її громадян.

"Але, можу сказати, що ті ветерани, які перебувають у Золотому, не чинитимуть опір, якщо будуть спроби силового відтискування", – повідомив спікер політсили Роман Чернишов.

Водночас представник "Нацкорпусу" у Золотому, з яким і спілкувався Зеленський, стверджує, що вчорашня заява поліції про те, ніби ветерани вивезли зброю із Золотого, є "натягнутою інформацією".

"Певні компроміси були, але вони надто перебільшені. Наша зброя у наших людей залишається. Якщо потрібно, то ми з нею на позиції у Золотому можемо повернутися", – сказав Янтар.

Новини
Лаявся з "нелегалами" зі зброєю: штаб ООС пояснив скандал із Зеленським у Золотому

Як пояснив нам Чернишов, активісти і ветерани дійсно вивезли зброю з села Золоте-4, але не з самого населеного пункту.

"Золоте складається з декількох сіл, так, адміністративно з'єднаних, але там є Золоте-1, Золоте-2 і так далі. Золоте-4 розташоване у кілометрі від Первомайська, безпосередньо на лінії розмежування, де і розташувалися наші хлопці. Так от, зброю вивезли із Золотого-4 в іншу частину населеного пункту", – сказав він.

Наразі ж активісти виконують на місці функцію добровольців, забезпечуючи місцевих жителів продуктами, медикаментами та іншими необхідними речами.

Чого домагаються ветерани

Найперше представники "Азова" поставили перед собою завдання – не допустити розведення військ на Донбасі. У "Нацкорпусі" згадують про перший випадок розведення військ на Луганському напрямку ще у 2016 році. Відведення сил відбувалося в тому самому Золотому, і за домовленостями Золоте-5 і Золоте-6 мали залишитися у сірій зоні. Але через тиждень села опинилися під владою "Л/ДНР" і досі зайняті окупантами.

Новини
Терористи обстрілюють Золоте: в ООС повідомили подробиці

"З того боку ніхто не буде відходити назад – це однозначно і вже перевірено. Згадати той жахливий обстріл Маріуполя, де було багато загиблих, який трапився після розведення військ. Немає жодних підстав вважати, що зараз буде інакше, і місцеві жителі це розуміють", – сказав Чернишов.

З огляду на той факт, що без відведення військ не відбудеться зустріч у "нормандському форматі", а Мінський процес зайде у глухий кут, в "Нацкорпусі" озвучили своє бачення того, як можна забезпечити мир на Донбасі на наших умовах:

  • відмова від Мінського формату;

  • посилення дипломатичної роботи;

  • реформування ЗСУ.

"Зеленський мав би відмовитися від Мінських угод, пославшись на те, що вони підписувалися попередньою владою, і був би правий у тому, що він не може нести за них відповідальність", – зазначає спікер націоналістичної політсили.

Новини
"Бояться "визволителів ЛНР": блогер щодо протестів стосовно відведення ЗСУ в Золотому

"Після цього рішення у нас би з'явилася можливість залучити до вирішення цього питання США і Великобританію. Ми повинні пояснити їм, що Мінськ – це капітуляційний формат. У цьому випадку знадобиться щоденна і якісна робота нашої дипломатії, яка щодня б доносила нашим зарубіжним партнерам нашу позицію", – додав він.

Що стосується реформи ЗСУ, тут Чернишов упевнений, що покращення бойової підготовки наших військових зможе деморалізувати російських найманців на Донбасі і зміцнити наші позиції як перед Росією, так і на міжнародних переговорах.

"За 2 роки, за якісної реформи української армії та ефективної роботи нашої дипломатії, ми б вийшли на позиції, за яких уже ми б диктували умови для подальших переговорів" – вважає спікер "Нацкорпусу".

Чому добровольці зайшли у Золоте

На засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську сторони дійшли згоди розвести війська відразу на двох позиціях – у Золотому Луганської області та Петрівському Донецької області. Старт планувався на 7 жовтня, але через постійні обстріли ділянки з боку російських терористів відведення сил і засобів було відкладене на невизначений час.

Новини
США усмотрели опасность в батальоне "Азов"

Проти розведення військ виступили активісти "Національного корпусу" та ветерани добровольчого корпусу "Азов", у зв'язку з чим лідер політсили і колишній народний депутат Андрій Білецький разом із ветеранами АТО, активістами та місцевими жителями 6 жовтня прибув у Золоте, щоб у разі відведення військ самим захищати населений пункт.

"Якщо свій прямий обов'язок – захищати кожного українця, кожен сантиметр української землі – не виконують президент і влада, то його виконаємо ще раз ми, ветерани-добровольці. Це наш останній блокпост, і ми даємо слово, що ніколи його не залишимо", – заявив він у відеозверненні.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Теми
Ексклюзив Відведення військ на Донбасі
Особи
Вадим Троян Андрій Білецький
Місце
Україна
Теги
Національний корпус "Азов" зброя нормандський формат
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
3
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сергеев Антон
Сергеев Антон
Зеленский-лох. Никто не тронет нациков в Золотом, а порохоботка будут продолжать вытирать ноги и угражать президенту за которого проголосовало большинство. Зеленский не Путин, он ссыкло
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel