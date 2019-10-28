Нацкорпус vs Зеленський: чого домагаються добровольці у Золотому

На ділянці Золоте-4 Луганської області, де планується процес розведення сил і засобів, триває боротьба між офіційною владою та добровольцями, які зайшли у населений пункт, виступаючи проти відведення військ.

Після інформації про здачу поліції зброї ветеранами полку "Азов" у Золотому, з'явилося повідомлення про завдання правоохоронців очистити територію і від самих добровольців. У Нацкорпусі ж спростували дані про повну здачу зброї активістами.

Яка ситуація у Золотому і чого домагаються добровольці – читайте в OBOZREVATEL.

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У Золоте-4 приїхав український президент Володимир Зеленський, де влаштував перепалку з представником "Нацкорпусу".

Глава України зажадав від ветеранів прибрати зброю з селища. За повідомленням МВС, наступного дня активісти виконали прохання правоохоронців.

Потім з'явилася інформація про нібито наміри правоохоронців відсунути представників "Нацкорпусу" із Золотого-4.

Зі свого боку у політсилі оголосили, що заява МВС про вивезення зброї з Золотого є "натягнутою", і що зброя залишається у людей.

У "Нацкорпусі" озвучили пункти, за яких можливо досягти миру на Донбасі на умовах України.

Азов vs Зеленський

У неділю, 27 жовтня, у пресслужбі МВС України, з посиланням на заступника глави Нацполіції Вадима Трояна, повідомили, що ветерани-добровольці, які зайшли в Золоте і мали легальну зброю, вивезли її у супроводі поліції із селища.

Таким чином, в районі підготовки до розведення військ у зоні ООС, зокрема у Золотому-4 і Катеринівці, як зазначив Троян, перебуває лише група волонтерів без зброї. Безпека місцевого населення у двох населених пунктах забезпечують 6 патрулів Нацполіції, а також на місці працює пункт НПУ для прийому громадян, повідомили у МВС.

Уточнюється, що рішення про здачу зброї було ухвалене за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, який відвідав Золоте у суботу, 26 жовтня.

Зустріч глави держави із добровольцями не обійшлася без скандалу, в емоційній розмові із ветераном полку "Азов" і політиком від партії "Національний корпус" Денисом Янтарем Зеленський грубо відповів військовому і зажадав прибрати зброю із селища.

Все почалося з того, що ветеран запитав у Зеленського, чи планує він зустрітися з учасниками акції "Ні капітуляції", проте президент заявив: "Послухай, я президент цієї країни, мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь, я тобі прийшов і сказав: зброю прибери. Ти мені не переводь на акції. Я хотів побачити в очах розуміння, а побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і переводиш мене на іншу тему".

На скандал у Золотому бурхливо відреагували українці. Деяких обурило те, як спілкується президент, але багато хто підтримали Зеленського. Вони заявили, що військові мають підкорятися головнокомандувачу ЗСУ.

У штабі ООС ввечері також прокоментували інцидент. З'ясувалося, що озброєні люди у військовій формі знаходяться в Золотому нелегально і порушують Закон про операції Об'єднаних сил.

Наступного ж дня лідер Національного корпусу Андрій Білецький записав відеозвернення, у якому відреагував на перепалку Зеленського і Янтаря, зажадавши від президента не здавати території Донбасу.

"Якщо ви вирішите виконувати ці погрози викинути звідси ветеранів, то замість кількох десятків людей наступного тижня там буде тисяча. А якщо із тисячею не вийде, там буде десять тисяч", – зазначив Білецький.

Також він додав, що бійці "Азова" залишаться у Золотому, бо "мають право на власну думку", зароблене кров'ю. Він також заявив, що "вся Україна почула погрози Зеленського".

Ситуація ускладнилася

Уже в понеділок, 28 жовтня, український журналіст Максим Левін, який перебував у епіцентрі подій, повідомив, що його машину зупинили близько 18 поліцейський для перевірки. В ході огляду правоохоронці намагалися тиснути на те, що журналіст нібито незаконно проїхав у Золоте-4.

Такі посилені заходи могли стати наслідком введення так званого режиму "Жовта зона", який забороняє будь-кому, крім жителів Золотого, перебувати у населеному пункті. Бійці вважають, що таким чином поліція збирається їх "виселити" із селища.

При цьому в ГУ НП Луганської області та пресцентрі штабу АТО не змогли підтвердити або спростувати цю інформацію, а тільки переводили стрілки одне на одного. І лише заступник голови Нацполіції Троян офіційно повідомив про те, що представників "Національного корпусу" збираються виганяти із Золотого.

"Такої команди немає. Це неправда, це брехня – так не можна робити. Я вважаю, що зараз спекулювати на будь-яких моментах, навіть у простих словах "хтось когось штурмуватиме". Якщо їх штурмуватимуть, вже повірте, я один із перших напишу рапорт на звільнення. Я в житті цього не зроблю, це дурня", – сказав Троян.

За його словами, приїзд поліції та військової служби правопорядку до будинку, де розташувалися активісти і ветерани, був звичайною перевіркою.

У коментарі OBOZREVATEL у "Нацкорпусі" підтвердили, що до поліції не мають жодних претензій, а на заяви Трояна пояснили, що у правоохоронців немає ніяких правових підстав відтісняти з території України її громадян.

"Але, можу сказати, що ті ветерани, які перебувають у Золотому, не чинитимуть опір, якщо будуть спроби силового відтискування", – повідомив спікер політсили Роман Чернишов.

Водночас представник "Нацкорпусу" у Золотому, з яким і спілкувався Зеленський, стверджує, що вчорашня заява поліції про те, ніби ветерани вивезли зброю із Золотого, є "натягнутою інформацією".

"Певні компроміси були, але вони надто перебільшені. Наша зброя у наших людей залишається. Якщо потрібно, то ми з нею на позиції у Золотому можемо повернутися", – сказав Янтар.

Як пояснив нам Чернишов, активісти і ветерани дійсно вивезли зброю з села Золоте-4, але не з самого населеного пункту.

"Золоте складається з декількох сіл, так, адміністративно з'єднаних, але там є Золоте-1, Золоте-2 і так далі. Золоте-4 розташоване у кілометрі від Первомайська, безпосередньо на лінії розмежування, де і розташувалися наші хлопці. Так от, зброю вивезли із Золотого-4 в іншу частину населеного пункту", – сказав він.

Наразі ж активісти виконують на місці функцію добровольців, забезпечуючи місцевих жителів продуктами, медикаментами та іншими необхідними речами.

Чого домагаються ветерани

Найперше представники "Азова" поставили перед собою завдання – не допустити розведення військ на Донбасі. У "Нацкорпусі" згадують про перший випадок розведення військ на Луганському напрямку ще у 2016 році. Відведення сил відбувалося в тому самому Золотому, і за домовленостями Золоте-5 і Золоте-6 мали залишитися у сірій зоні. Але через тиждень села опинилися під владою "Л/ДНР" і досі зайняті окупантами.

"З того боку ніхто не буде відходити назад – це однозначно і вже перевірено. Згадати той жахливий обстріл Маріуполя, де було багато загиблих, який трапився після розведення військ. Немає жодних підстав вважати, що зараз буде інакше, і місцеві жителі це розуміють", – сказав Чернишов.

З огляду на той факт, що без відведення військ не відбудеться зустріч у "нормандському форматі", а Мінський процес зайде у глухий кут, в "Нацкорпусі" озвучили своє бачення того, як можна забезпечити мир на Донбасі на наших умовах:

відмова від Мінського формату;

посилення дипломатичної роботи;

реформування ЗСУ.

"Зеленський мав би відмовитися від Мінських угод, пославшись на те, що вони підписувалися попередньою владою, і був би правий у тому, що він не може нести за них відповідальність", – зазначає спікер націоналістичної політсили.

"Після цього рішення у нас би з'явилася можливість залучити до вирішення цього питання США і Великобританію. Ми повинні пояснити їм, що Мінськ – це капітуляційний формат. У цьому випадку знадобиться щоденна і якісна робота нашої дипломатії, яка щодня б доносила нашим зарубіжним партнерам нашу позицію", – додав він.

Що стосується реформи ЗСУ, тут Чернишов упевнений, що покращення бойової підготовки наших військових зможе деморалізувати російських найманців на Донбасі і зміцнити наші позиції як перед Росією, так і на міжнародних переговорах.

"За 2 роки, за якісної реформи української армії та ефективної роботи нашої дипломатії, ми б вийшли на позиції, за яких уже ми б диктували умови для подальших переговорів" – вважає спікер "Нацкорпусу".

Чому добровольці зайшли у Золоте

На засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську сторони дійшли згоди розвести війська відразу на двох позиціях – у Золотому Луганської області та Петрівському Донецької області. Старт планувався на 7 жовтня, але через постійні обстріли ділянки з боку російських терористів відведення сил і засобів було відкладене на невизначений час.

Проти розведення військ виступили активісти "Національного корпусу" та ветерани добровольчого корпусу "Азов", у зв'язку з чим лідер політсили і колишній народний депутат Андрій Білецький разом із ветеранами АТО, активістами та місцевими жителями 6 жовтня прибув у Золоте, щоб у разі відведення військ самим захищати населений пункт.

"Якщо свій прямий обов'язок – захищати кожного українця, кожен сантиметр української землі – не виконують президент і влада, то його виконаємо ще раз ми, ветерани-добровольці. Це наш останній блокпост, і ми даємо слово, що ніколи його не залишимо", – заявив він у відеозверненні.

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