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14 березня • оновлено в 20:00
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Нацкорпус і ветерани війни на Донбасі вирушили до посольства Росії в Києві. Фото і відео

5.8т
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У суботу, 14 березня, в Києві колона ветеранів війни на Донбасі й учасників Нацкорпусу вирушила під посольство Росії з нагоди Дня українського добровольця.

Учасники Маршу зібралися біля Міністерства оборони. Початок було заявлено в 18.00.

"Починаємо марш? Тоді погнали! Слава Україні!" – оголосили через гучномовець, і близько 18:52 колона добровольців рушила від стадіону ЦСКА в напрямку посольства РФ у Києві. Дипломатичне представництво, нагадаємо, розташоване на Повітрофлотському проспекті, 27.

Марш добровольців у Києві

Марш добровольців у Києві

Гаслом Маршу добровольців є "Пострілюємо з 2014-го".

"Ветерани війни та представники Національного корпусу скандують: "Нам потрібна перемога!", "Слава нації – смерть ворогам!", "Донецьк – це Україна!", "Луганськ – це Україна!". На Марші українських добровольців також прозвучала відома фольклорна кричалка на адресу президента Росії: "Путін – х * йло!"

Марш добровольців у Києві рушив до посольства Росії

Марш добровольців у Києві рушив до посольства Росії

Національний корпус

Марш добровольців у Києві рушив до посольства Росії

Марш добровольців у Києві рушив до посольства Росії

Національний корпус

Через ходу перекрито низку доріг у столиці, а саме: проспект Повітрофлотський від моста і дороги від вокзалу на проспект. Маршрут прямування ходи заплановано від Міноборони до посольства РФ.

Марш добровольців у Києві рушив до посольства Росії

Марш добровольців у Києві рушив до посольства Росії

Національний корпус

Марш добровольців у Києві рушив до посольства Росії

Марш добровольців у Києві рушив до посольства Росії

Національний корпус

Учасників ходи налічується близько 350 осіб. На чолі колони їде машина з прапорами Азова, Нацкорпуса, звучить патріотична музика.

Охорону порядку забезпечують правоохоронці з собаками. На місці чергують кілька карет швидкої допомоги. Майже всі правоохоронці в медичних масках.

Марш добровольців у Києві рушив до посольства Росії

Марш добровольців у Києві рушив до посольства Росії

Національний корпус

Марш добровольців у Києві рушив до посольства Росії

Марш добровольців у Києві рушив до посольства Росії

Національний корпус

Марш добровольців у Києві рушив до посольства Росії

Марш добровольців у Києві рушив до посольства Росії

Національний корпус

Марш добровольців у Києві рушив до посольства Росії

Марш добровольців у Києві рушив до посольства Росії

Національний корпус

Марш добровольців у Києві рушив до посольства Росії

Марш добровольців у Києві рушив до посольства Росії

Національний корпус

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасники Маршу зібралися ще вранці і планували йти до посольства Росії.

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Україна Київ
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Снова толпа б.а.н.д.е.р.л.о.г.о.в тыняется по Киеву
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Как челобитную подаёте холопы? на колини и ползком.
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Червоний Данило
Червоний Данило
Слава Киевской Руси! НовороSSия cocи! Слава Украине! Героям Слава! путин XУЙЛO!
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Червоний Данило, это только твои влажные мечты, а в жизни всё на оборот.
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Serov Oleg
Serov Oleg
Червоний Данило, а,вот и данилка с деревянным автоматом..
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