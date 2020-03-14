Нацкорпус і ветерани війни на Донбасі вирушили до посольства Росії в Києві. Фото і відео

У суботу, 14 березня, в Києві колона ветеранів війни на Донбасі й учасників Нацкорпусу вирушила під посольство Росії з нагоди Дня українського добровольця.

Учасники Маршу зібралися біля Міністерства оборони. Початок було заявлено в 18.00.

"Починаємо марш? Тоді погнали! Слава Україні!" – оголосили через гучномовець, і близько 18:52 колона добровольців рушила від стадіону ЦСКА в напрямку посольства РФ у Києві. Дипломатичне представництво, нагадаємо, розташоване на Повітрофлотському проспекті, 27.

Марш добровольців у Києві

Гаслом Маршу добровольців є "Пострілюємо з 2014-го".

"Ветерани війни та представники Національного корпусу скандують: "Нам потрібна перемога!", "Слава нації – смерть ворогам!", "Донецьк – це Україна!", "Луганськ – це Україна!". На Марші українських добровольців також прозвучала відома фольклорна кричалка на адресу президента Росії: "Путін – х * йло!"

Марш добровольців у Києві рушив до посольства Росії Національний корпус

Марш добровольців у Києві рушив до посольства Росії Національний корпус

Через ходу перекрито низку доріг у столиці, а саме: проспект Повітрофлотський від моста і дороги від вокзалу на проспект. Маршрут прямування ходи заплановано від Міноборони до посольства РФ.

Марш добровольців у Києві рушив до посольства Росії Національний корпус

Марш добровольців у Києві рушив до посольства Росії Національний корпус

Учасників ходи налічується близько 350 осіб. На чолі колони їде машина з прапорами Азова, Нацкорпуса, звучить патріотична музика.

Охорону порядку забезпечують правоохоронці з собаками. На місці чергують кілька карет швидкої допомоги. Майже всі правоохоронці в медичних масках.

Марш добровольців у Києві рушив до посольства Росії Національний корпус

Марш добровольців у Києві рушив до посольства Росії Національний корпус

Марш добровольців у Києві рушив до посольства Росії Національний корпус

Марш добровольців у Києві рушив до посольства Росії Національний корпус

Марш добровольців у Києві рушив до посольства Росії Національний корпус

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасники Маршу зібралися ще вранці і планували йти до посольства Росії.

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