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/Суспільство

"Нацизм, воюють із мертвими!" Росіяни вибухнули через знищення пам'ятника Жукову в Харкові

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У Росії обурилися, що активісти звалили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову в Харкові.

Журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов опублікував у своєму мікроблозі в Twitter відео, а підписники підтримали його гнів (щоб подивитися, як активісти звалили монумент, проскрольте до кінця сторінки).

"У Харкові під крик "Україно! Україно!" скинули з п'єдесталу пам'ятник Георгію Жукову: Тільки з мертвими солдатами і можуть воювати", – написав Смирнов.

Пам'ятник Жукову звалили у Харкові

Пам'ятник Жукову звалили у Харкові

mediaport

Новини
"Ми заперечуємо!" У Росії вибухнули істерикою через позов України в Гаазі

У коментарях під постом пропагандиста аудиторія розділилася. Багато хто обурювався тим, що відбувається в Україні. Але їм в протиставлення деякі похвалили дії активістів, закликавши росіян брати з них приклад.

"Вандали! Люди без майбутнього", "Україна – це "нацизм", "Кажуть, якщо Бог хоче покарати, то він позбавляє розуму. Думаю, що в даному випадку і з країною в цілому, той самий випадок", – обурилися росіяни.

"Нацизм, воюють із мертвими!" Росіяни вибухнули через знищення пам'ятника Жукову в Харкові
"Нацизм, воюють із мертвими!" Росіяни вибухнули через знищення пам'ятника Жукову в Харкові
"Нацизм, воюють із мертвими!" Росіяни вибухнули через знищення пам'ятника Жукову в Харкові
"Нацизм, воюють із мертвими!" Росіяни вибухнули через знищення пам'ятника Жукову в Харкові

"Молодці! Самі вирішують. А тут болото бл*дське з "дідами, які воювали", "Молодці українці, вільний народ! А не як ці холопи і терпіли терплять міст Кадирова у Пітері", "У в*ти рве пе*дак", – пожартували інші користувачі в мережі.

"Нацизм, воюють із мертвими!" Росіяни вибухнули через знищення пам'ятника Жукову в Харкові
"Нацизм, воюють із мертвими!" Росіяни вибухнули через знищення пам'ятника Жукову в Харкові
"Нацизм, воюють із мертвими!" Росіяни вибухнули через знищення пам'ятника Жукову в Харкові
"Нацизм, воюють із мертвими!" Росіяни вибухнули через знищення пам'ятника Жукову в Харкові

Як повідомляв OBOZREVATEL, пам'ятник Жукову знесли 2 червня. В акції брали участь активісти рухів "Національний корпус", "Правий сектор", ВО "Свобода". Також люди зібралися біля Палацу спорту в Харкові, де проходив з'їзд партії "Довіряй справам". Активісти вигукували "Ганьба" всім, хто проходив усередину.

На з'їзді лідером партії обрали одіозного мера Харкова Геннадія Кернеса. Він жорстко висловився щодо акції протесту, назвавши учасників "покидьками суспільства".

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Теми
російська пропагандаДекомунізація в Україні
Місце
Росія
Тег
пропаганда
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Последыши нацистских прихвостней проигравших в Великой Отечественной войне победили в напряженной войне с памятником
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