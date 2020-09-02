Нацисти були покарані. Совєти – залишаються непокараним злом
1 вересня - це початок Другої Світової війни, яка була найстрашнішою в історії людства.
Зараз мало хто знає, що Гітлер призначив дату й час нападу на Польщу на 26 серпня о 04.30 ранку одразу після підписання акту Молотова-Ріббентропа 24 серпня (датованого 23.08.1939), але несподівано 25 серпня Польща підписала військовий альянс з Великою Британією.
Це трохи відтягнуло початок війни, але не зупинило її - Рейху та Совєтам кортіло захопити Європу як можна швидше – їм обом було треба більше ресурсів та робочої сили, щоб залишитися єдиною імперією на світовій мапі.
Це змагання вилилося в 60 мільйонів загиблих.
Нацисти були покарані, Совєти - досі залишаються непокараним злом.
Коли ви сподіваєтеся - звідки зараз вони воюють тут у нас в Україні - просто пам'ятайте про це: непокаране зло породжує ще більше зло.
І нам, українцям, його перемагати.
На світлині - спільний парад радянських та нацистських військ у Бресті. 22 вересня 1939.