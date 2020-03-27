Націлений на поширення: в ЦГЗ попередили про нові мутації коронавірусу

Коронавірус COVID-19 продовжує мутувати і підлаштовуватися під організм людини. На думку експертів, зараз він націлений на поширення, а не на летальність.

Про це йшла мова в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". За словами в.о. генерального директора "Центру громадського здоров'я" Ігоря Кузіна, зараз коронавірус зменшує свою активність і стає ближче до грипу. Правда, він все ще небезпечний, адже вакцини від нього немає.

"З точки зору вірусології та епідеміології, вірус дійсно змінює свою структуру, свої особливості і буде змінюватися надалі. Він зменшує свою активність і свої особливості - вірус стає ближче до звичайного грипу. Правда, це не є втішним фактором. Тому що від грипу є вакцина, а від коронавірусу - немає", - заявив Кузін.

Ігор Кузин Скріншот з відео

Біолог-генетик Олександр Коляда розповів, що ця поведінка вірусу логічна - він хоче жити, а значить не допустить швидкої смерті свого носія.

"Вірус дійсно змінюється, він підлаштовується під людей. Його логіка цілком зрозуміла: вірус спочатку призводить до серйозних наслідків, а потім він намагається прийти до якогось симбіозу. Щоб людина, яка чхає і переносить вірус, жив як можна довше, щоб заражати інших . Вірус хоче жити, і він буде робити зі свого боку все, щоб розмножуватися в організмі і щоб його носій жив якомога довше", - поділився біолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біолог розповів, чи чекає Україну доля Італії під час епідемії COVID-19.

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