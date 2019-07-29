Нацгвардія України буде масово патрулювати вулиці: що відбувається

Міністерство внутрішніх справ України з 1 серпня залучить Національну гвардію до патрулювання вулиць і підтримання громадського порядку.

Подробиці ініціативи МВС розповів в ефірі ObozTV радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

"Йдеться про більш повне залучення Нацгвардії до виконання її статутних функцій і функцій, покладених на них законом про Національну гвардію України. Зараз практично весь склад Нацгвардії матиме змогу долучитися до служби громадського порядку на наших вулицях", – розповів він.

За словами радника міністра, патрулі Нацгвардії – це "не новий формат" для України.

Він нагадав, що раніше бійці Нацгвадіі чергували спільно з представниками Національної поліції. Зокрема, під час виборчої кампанії тисячі представників Нацгвардії були залучені до підтримки громадського порядку на вулицях міст.

"У нас близько 50 тисяч бійців Нацгвардії. Світовий досвід і наша практика підказують, що вони можуть бути ефективно залучені зокрема в режимі самостійного чергування", – заявив Варченко.

"На сьогоднішній день вони здійснюють патрулювання спільно зі співробітниками Національної поліції. Співробітник Національної поліції має, відповідно до закону, можливість зупиняти людину, здійснювати перевірку і ще 10 видів поліцейських заходів. Співробітники Національної гвардії сприяють поліцейському у виконанні його функцій", – пояснив він.

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Радник глави МВС уточнив, що на сьогоднішній день відпрацьовується нормативна база, щоб співробітники Нацгвардії мали можливість самостійно нести чергування, а в разі необхідності – затримувати громадян і складати протоколи щодо порушень.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство внутрішніх справ також закупить літаки для бійців Національної гвардії і рятувальників ДСНС.

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