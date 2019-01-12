"Нацдружини" спостерігатимуть за виборами президента України

Центральна виборча комісія дала дозвіл громадської організації "Національні дружини" мати офіційних спостерігачів на чергових виборах президента.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні ЦВК у п'ятницю, 11 січня, повідомляє прес-служба Комісії, передає ZN.
Таким чином, станом на 11 січня, спостерігати за президентськими виборами можуть вже 17 громадських організацій.
Громадська організація "Національні дружини"
сьогодні
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 31 грудня 2018 року стартувала президентська передвиборна кампанія. Вибори глави держави призначені на 31 березня.
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