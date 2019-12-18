Надихнула Супрун: "турботливий" НБУ потролив мітингувальників порадами в мережі

Пресслужба Національного банку України за прикладом колишньої міністерки охорони здоров'я Уляни Супрун написала пост із порадами для мітингувальників, які два дні поспіль протестували під установою.

Відповідна публікація з'явилася на сторінці НБУ в Facebook в середу, 18 грудня.

"Завтра починається сезон зимових свят, які люди в усьому світі традиційно проводять із сім'ями. Але мітингувальники принаймні День святого Миколая проведуть на вулиці. Тому ми вирішили підготувати пам'ятку, як слід поводитися на мітингу під час свят без шкоди для власного здоров'я", – сказано в повідомленні.

"Турботливий" НБУ потролив мітингувальників у мережі Facebook Нацбанку

У НБУ порадили активістам тепло одягатися і не переохолоджуватися. В першу чергу закликали бути обережнішими літніх людей.

"Коли ви йдете з мітингу, не треба залишати після себе сміття. Це не шкодить здоров'ю, його в будь-якому випадку приберуть прибиральники. Але Інститутська – це історична вулиця, яка є візитною карткою Києва", – додали в пресслужбі.

"Ваш сьогодні не іронічний, а турботливий НБУ", – підписали пост.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У центрі Києва 17 грудня почалися масові мітинги під Верховною Радою України, Офісом президента і Нацбанком.

На них вийшли власники машин на єврономерах, противники відкриття ринку землі і противники нового Трудового кодексу.

Власники "євроблях" запалили фаєри і почали вимагати у влади спростити процедури і ціну на розмитнення ввезених в Україну автомобілів.

А противники земельної реформи висунули уряду три ключових умови: продовжити мораторій на продаж землі, провести всеукраїнський референдум із цього питання, а також забезпечити викуп паїв державою за ринковою ціною для тих, хто хоче продати свою землю.

В акціях взяли участь аграрії, представники профспілок, патріотичних політичних сил, волонтери, ветерани і прості громадяни.

Також під парламент вийшли противники критики законопроєкту №0931, який передбачає приведення до європейських стандартів законодавства в сфері протидії дискримінації.

18 грудня протести поновилися.

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