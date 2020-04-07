Незважаючи на жорсткі карантинні обмеження, в Житомирі біля ринку вранці 7 квітня зібрався великий натовп покупців.
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Відповідне відео опублікувала на своїй сторінці у Facebook викладачка Житомирської політехніки Ірина Коцюба, обурившись відсутністю на місці порушення поліції (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Житній ринок в Житомирі
Скріншот відео
"Кажете, карантин? З 6 квітня жорсткі умови перебування в місті? А ось Житній ринок сьогодні. Я все розумію, що краще матусь або компанії по три людини штрафувати або одного плавця. А ось збори ніхто не забороняв. Поліція Житомирської області, чому вас тут немає, хоча патруль проїжджав повз?" – написала житомирянка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Запорізькій області у директора ринку, якого притягнули до адміністративної відповідальності за порушення заборони на роботу в умовах карантину, виявили коронавірус.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я дозволило роботу ринків в Україні за дотримання умов карантину.
Проте 6 квітня головний санітарний лікар України попередив, що роботу ринків в Україні в період карантину заборонять, якщо не буде ніякої реакції на системні порушення.
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