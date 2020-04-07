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7 квітня • оновлено в 13:28
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Натовп під ринком в Житомирі потрапив на відео

5.3т
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Незважаючи на жорсткі карантинні обмеження, в Житомирі біля ринку вранці 7 квітня зібрався великий натовп покупців.

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Відповідне відео опублікувала на своїй сторінці у Facebook викладачка Житомирської політехніки Ірина Коцюба, обурившись відсутністю на місці порушення поліції (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Житній ринок в Житомирі

Житній ринок в Житомирі

Скріншот відео

"Кажете, карантин? З 6 квітня жорсткі умови перебування в місті? А ось Житній ринок сьогодні. Я все розумію, що краще матусь або компанії по три людини штрафувати або одного плавця. А ось збори ніхто не забороняв. Поліція Житомирської області, чому вас тут немає, хоча патруль проїжджав повз?" – написала житомирянка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Житомир
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Kuznetsov Sergey
Kuznetsov Sergey
Люди стоят и толпятся не от хорошей жизни. А "неравнодушная" житомирянка, которая сняла это все на видео - потомок стукачей из 37 года. Мерзко
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
виктория довгань, там тимурка пишет статейки ,как герои дают по ззубам проросистам.он поедает твой хлеб?
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Шкорына Николай
Шкорына Николай
"Полиция Житомирской области, почему вас здесь нет, хотя патруль проезжал мимо?" – написала житомирянка." Потому что очкует, что может люлей получить!))))))
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