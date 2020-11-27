Натовп із сотень людей зняли на відкритті нового "Епіцентру" в Мелітополі. Відео

У Мелітополі в "чорну п'ятницю" на відкритті нового торгового центру "Епіцентр" зібралася черга з сотень людей, які не дотримувалися соціальної дистанції.

Як повідомило місцеве видання "Наш город", відкриття гіпермаркету відбулося 27 листопада в урочистій обстановці. У заході взяли участь представники місцевої влади та три народних депутата (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Оскільки на честь відкриття нового торгового центру організатори пообіцяли призи та подарунки, біля "Епіцентру" зібралося дуже багато людей. На досить місткій парковці не було вільних місць.

Коли двері торгового центру відкрилися, потенційні покупці ринули всередину приміщення, не дотримуючись соціальної дистанції.

"Про карантин нагадували лише маски, про дистанції ніхто не чув: карантин – ніщо, знижки та подарунки – це все", – зазначило видання.

Відкриття "Епіцентру" в Мелітополі Наш город

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з київських торговельних центрів "Епіцентр" заявили, що на вихідних можна буде відвідувати торговий зал і вибирати покупки. Співробітниця ТЦ заявила журналістам, що розпорядження про закриття в суботу не надходило.