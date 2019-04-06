НАТО націлився на Чорне море: як "вдарять" по Росії і допоможуть Україні

Влада США спільно з НАТО розробили "пакет заходів" для стримування Росії в Чорному морі. Він включатиме спостереження з повітря, а також відправлення більшої кількості кораблів країн НАТО в Чорне море.

Що це за заходи і як вони торкнуться України – в матеріалі OBOZREVATEL.

НАТО поступово заходить у Чорне море

Про посилення своєї присутності в Чорному морі в Альянсі серйозно заговорили після інциденту поблизу Керченської протоки, коли 25 листопада 2018 року кораблі Росії напали і захопили українські кораблі, які йшли в Азовські порти. В результаті боїв і обстрілу наших кораблів були поранені шестеро українців, загалом 24 військовослужбовців України стали військовополоненими РФ.

Конфлікт у Керченській протоці

Буквально через декілька днів після інциденту президент України Петро Порошенко попросив направити в акваторію Чорного моря кораблі НАТО для гарантування безпеки в регіоні.

Чи вплинули на Альянс прохання Порошенка, або ж їм стало зрозуміло, що Росія загрожує безпеці всієї акваторії, вихід до якої мають ще три країни-члени НАТО, але судна міжнародної організації стали частіше з'являтися в Чорному морі.

У січні 2019 року генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що найближчим часом завершиться розроблення пакету заходів щодо посилення військової присутності в Чорноморському регіоні. Водночас він підкреслив, що члени об'єднання мають намір вести політичний діалог із Москвою з позиції сили.

Того ж місяця в Одеський порт зайшов десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry (LSD 43) Військово-морського флоту США.

USS FortMcHenry (LSD 43) Twitter US Naval Forces Europe-Africa

Група на кораблі складається приблизно з 2200 осіб і входить до складу 6-го підрозділу флоту американських ВМС. Водотоннажність корабля становить 16,1 тис. Тонн, довжина – 190 метрів. Він оснащений зенітною артилерією і ракетною зброєю.

Судно має докову камеру для п'яти транспортних катерів на повітряній подушці, призначених для висадки морської піхоти і бойової техніки.

Менш ніж за місяць до цього першим кораблем Північноатлантичного Альянсу, який зайшов у Чорне море після Керченської кризи, став розвідувальний корабель Королівського флоту Великобританії HMS Echo (H87).

HMS Echo (H87)

HMS Echo в порту Одеси Facebook Андрія Клименка

Це сучасний корабель, призначений для проведення розвідувальних операцій на підтримку підводних човнів і десантних операцій. Він може видавати адаптовану інформацію практично в режимі реального часу.

У НАТО навіть не приховували, що цей корабель зайшов в Одеський порт саме в зв'язку з Азовською кризою.

У лютому, після заходу в порт грузинського Батумі, в Одеський порт зайшов американський есмінець "Дональд Кук".

Корабель являє собою ескадрений міноносець четвертого покоління, його головна зброя – керовані крилаті ракети "Томагавк". Їхня дальність польоту становить до 2,5 тис. км. Крім того, на борту есмінця розміщується артилерійське озброєння, зокрема 127-мм гармата "Марк 45".

Есмінець "Дональд Кук" в Одесі Міноборони України

Одночасно з "Дональдом Куком" у регіоні перебувала друга постійна протимінна група НАТО на чолі з німецькою плавбазою "Верра".

Станом на 1 квітня, за даними головного редактора інформагентства Black Sea News Андрія Клименка, в Чорному морі перебувають одночасно шість фрегатів 2-ї Середземноморської групи НАТО.

Чотири з них стоять у грузинському порту Поті, це фрегати HNLMS Evertsen (Нідерланди), TCG Yildirim (Туреччина), BGS DRAZKI (Болгарія) і ROS Regele Ferdinand (Румунія).

В Одеському порту перебувають фрегати FHH333 "Торонто" королівських ВМС Канади і F81 "Санта Марія" ВМС Іспанії.

"Торонто" – носій протикорабельних ракет "Гарпун" (2 чотироконтейнерні ПУ). Протичовнове озброєння – два торпедні апарати Mark 46. Озброєння ППО – ЗРК Sea Sparrow, артилерійське – 57-мм гармата Bofors SAK 57. І вертоліт Sikorsky CH-148 Cyclone.

Фрегат "Торонто" ВМС ЗСУ, Facebook

"Санта Марія" має на своєму борту протикорабельні озброєння – ПКР "Гарпун", які запускаються з носової ПУ паралельно з зенітними ракетами SM-1 (в барабані 40 ракет). Протичовнове – два тритрубні торпедні апарати Mk 32. Авіаційна група – 1-2 вертольоти SH-60 Seahawk.

Фрегат "Санта Марія" ВМС ЗСУ, Facebook

Пізніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, заявив, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу у Вашингтоні 3-4 квітня може бути прийняте рішення про посилення навчань української та грузинської берегової охорони і військово-морських сил.

Йенс Столтенберг

А вже через день представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон заявила, що влада США спільно з НАТО розробили "пакет заходів" для стримування Росії у Чорному морі.

"Йдеться про пакет, який укріплює розвідку, повітряну розвідку, а також збільшує кількість кораблів НАТО, які відправлятимуть у Чорне море для гарантії безпечного проходу українських суден через Керченську протоку в Азовське море", – зазначила вона.

А вже з 5 по 13 квітня країни НАТО проведуть у Чорному морі масштабні військові навчання "Sea Shield 2019". У них візьмуть участь кораблі з Румунії, Болгарії, Канади, Греції, Нідерландів і Туреччини.

Яка користь для України

На думку українського генерал-лейтенанта Василя Богдана, новий "пакет заходів", розроблений США і НАТО, вкотре доводить підтримку міжнародної спільноти Україні в боротьбі з Росією. І в акваторії Чорного моря НАТО безсумнівно може надати цю підтримку, чого не скажеш про гарантії проходу українських кораблів через Керченську протоку в Азовське море.

"Ідеальним виглядає той варіант, що це буде спільна корабельна група України та країн-членів НАТО, це могло б забезпечити прохід наших кораблів в Азовське море. По-друге, це б дало чіткий сигнал Путіну, що Захід налаштований дуже рішуче в плані відстоювання як своїх інтересів, так і інтересів своїх союзників", – сказав у коментарі OBOZREVATEL Богдан.

Кораблі НАТО в Чорному морі

Але поки цей варіант малоймовірний, до того ж на нього не погодяться Німеччина і Франція, які мають свої торгово-економічні та енергетичні інтереси з Росією.

Ще одна причина, через яку навряд чи натовські судна допоможуть Україні в проблемі проходу через Керченську протоку, то це Договір про співпрацю України і Росії в Азовському морі й Керченській протоці, який був підписаний ще в 2003 році. Згідно з угодою, прохід в акваторію Азовського моря кораблям третіх країн має бути погоджений обома учасниками договору.

"Керченську протоку і Азовське море потрібно викреслити з цього списку, бо це внутрішня справа України й Росії. Ще не денонсована угода про спільне використання Азовського моря, ніхто туди не полізе", – заявив в ефірі ObozTV військовий експерт Олег Жданов.

Але в той же час він не заперечує ефективності перебування кораблів НАТО в Чорному морі для придушення російського впливу на цей регіон.

Кораблі НАТО в Чорному морі

"Що стосується Чорного моря, то ми можемо розраховувати на те, що, якщо російські кораблі будуть загрожувати судноплавству відповідно до норм міжнародного права, то кораблі НАТО навіть можуть вдатися до конвоювання цих суден", – каже Жданов.

Експерти сходяться на тій думці, що посилення присутності кораблів НАТО в Чорному морі дійсно зменшить шанси на російську агресію, незважаючи на заяви з їхнього боку про те, що дії Альянсу створюють напружену обстановку в Чорноморському регіоні. І виступити проти НАТО РФ також не здатна.

"Я не думаю, що Росія піде на якісь провокації. Крім того, у них немає чим вдаватися до агресії, Чорноморський флот найслабший із усіх флотів РФ", – зазначив військовий експерт.

Втім, це в будь-якому випадку допоможе контролювати дії Росії в Чорному морі і не допустити ескалації.

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