Натисни на клавіші, продай талант!

Ви бували на творчих ярмарках під час фестивалів, тематичних подій?

Там, де торгують саморобними іграшками, прикольними шапочками, пригощають домашніми солодощами і т.п.?

Напевно були. На таких ярмарках торгують професійні майстри, "ремісники", художники і також любителі, для яких це можливість показати свої "досягнення", реалізувати своє хобі. Ну і отримати додатковий дохід до звичайного свого заробітку.

Ви, звичайно, звернули увагу, яка приємна, святкова атмосфера в цих місцях!

Як це відрізняється від холодного відношення в магазині, де торгують наймані працівники, байдужі і до покупця і до товарів.

Освітня платформа FrandMe пропонує Вам унікальну можливість – стати таким Майстром, Ментором – поділитися зі світом Вашим неповторним досвідом, знанням, захопленням!

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Може, у Вас є досвід виховання "складних" дітей, приготування цікавих страв?

А може Ви побували в екстремальних ситуаціях – в тюрмі, на війні, і готові поділитися досвідом правильної поведінки, щоб уберегти від помилок і небезпеки?

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