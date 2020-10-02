Натисни на клавіші, продай талант!

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
2,0 т.
Творчий ярмарок

Ви бували на творчих ярмарках під час фестивалів, тематичних подій?

Там, де торгують саморобними іграшками, прикольними шапочками, пригощають домашніми солодощами і т.п.?

Напевно були. На таких ярмарках торгують професійні майстри, "ремісники", художники і також любителі, для яких це можливість показати свої "досягнення", реалізувати своє хобі. Ну і отримати додатковий дохід до звичайного свого заробітку.

Ви, звичайно, звернули увагу, яка приємна, святкова атмосфера в цих місцях!

Як це відрізняється від холодного відношення в магазині, де торгують наймані працівники, байдужі і до покупця і до товарів.

Освітня платформа FrandMe пропонує Вам унікальну можливість – стати таким Майстром, Ментором – поділитися зі світом Вашим неповторним досвідом, знанням, захопленням!

Ми створили для Вас програму Маркетплейс (місце на ринку!). Ви можете за допомогою наших фахівців розробити свій курс, його правильно "упакувати" і продавати з аудиторією 30+ мільйонів чоловік.

Ви напевно самі здивуєтеся, якщо подумаєте, скільки цікавого і корисного ви знаєте і вмієте. Поділіться цими знаннями з людьми. Можливо, цей крок допоможе Вашій самореалізації, розвитку особистості, стане поштовхом до творчого прориву.

Може, у Вас є досвід виховання "складних" дітей, приготування цікавих страв?

А може Ви побували в екстремальних ситуаціях – в тюрмі, на війні, і готові поділитися досвідом правильної поведінки, щоб уберегти від помилок і небезпеки?

Ви вмієте шити авторський одяг, малювати, грати на музичних інструментах і готові навчити цьому? Лагодити машину, підтримувати спортивну форму, грати в комп'ютерні ігри? Дресирувати собак і папужок, вибирати продукти на базарі...

Це все, повірте, цікаво багатьом людям. Це можна продати!

Не вірите? Подивіться кількість переглядів на YouTube і Instagram, де демонструють подібні навички і Лайфхак! І це виконують люди без консультації з фахівцями, технічної підтримки, розуміння механізмів залучення аудиторії, тобто того, що FrandMe пропонує в єдиному пакеті.

Вам не потрібно бути просунутим користувачем інтернету, модним хіпстером з бородою. Ви можете бути ким завгодно, в будь-якому віці і соціальному статусі – повірте, ви цікаві і унікальні! Стати експертом, автором курсу, ментором – далі Ви можете отримувати пасивний дохід, поки Ваш курс продається на нашій платформі. А якщо Ви відчули, що це Ваше покликання – станьте професійним експертом, викладачем, ми будемо раді прийняти Вас в нашу команду!

Frandme