Один із номерів американського журналу National Geographic – за травень 1987 року – опублікував велику статтю та фоторепортаж з України.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла журналістка Світлана Тучинська. Вона поділилася знімками архівного номера.

facebook.com/svitlana.tuchynska

Тучинська зазначила, що американські журналіст і фотограф провели в Україні майже два місяці й відвідали всі регіони країни.

"Спускалися в шахту в Донецьку і приймали грязьові ванни в санаторії під Одесою. Зустрічалися з Олесем Гончаром, Іваном Драчем та Юрієм Щербаком у Києві, щоб обговорити рух шістдесятників. Заходили в синагогу на Подолі в Києві, говорили з татарином, який дивом повернувся із заслання до Криму, і спілкувалися з популярними тоді баптистами. Гуляли Львовом і Кривим Рогом", – написала журналістка.

facebook.com/svitlana.tuchynska

На її думку, стаття вийшла "дуже патріотична, навіть націоналістична на ті часи", через що "гебісти залишилися незадоволені".

facebook.com/svitlana.tuchynska

facebook.com/svitlana.tuchynska

facebook.com/svitlana.tuchynska

facebook.com/svitlana.tuchynska

facebook.com/svitlana.tuchynska

facebook.com/svitlana.tuchynska

facebook.com/svitlana.tuchynska

facebook.com/svitlana.tuchynska

facebook.com/svitlana.tuchynska

facebook.com/svitlana.tuchynska

facebook.com/svitlana.tuchynska

Коментарі до посту

Коментарі до посту

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