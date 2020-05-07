У мережі згадали унікальний репортаж National Geographic з України. Яскраві фото

Дарина Дурова Суспільство 22:21, 7.05.2020 Оновлено: 23:28, 7.05.2020

Один із номерів американського журналу National Geographic – за травень 1987 року – опублікував велику статтю та фоторепортаж з України.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла журналістка Світлана Тучинська. Вона поділилася знімками архівного номера.

facebook.com/svitlana.tuchynska

Тучинська зазначила, що американські журналіст і фотограф провели в Україні майже два місяці й відвідали всі регіони країни.

"Спускалися в шахту в Донецьку і приймали грязьові ванни в санаторії під Одесою. Зустрічалися з Олесем Гончаром, Іваном Драчем та Юрієм Щербаком у Києві, щоб обговорити рух шістдесятників. Заходили в синагогу на Подолі в Києві, говорили з татарином, який дивом повернувся із заслання до Криму, і спілкувалися з популярними тоді баптистами. Гуляли Львовом і Кривим Рогом", – написала журналістка.

facebook.com/svitlana.tuchynska

На її думку, стаття вийшла "дуже патріотична, навіть націоналістична на ті часи", через що "гебісти залишилися незадоволені".

facebook.com/svitlana.tuchynska
facebook.com/svitlana.tuchynska
facebook.com/svitlana.tuchynska
facebook.com/svitlana.tuchynska
facebook.com/svitlana.tuchynska
facebook.com/svitlana.tuchynska
facebook.com/svitlana.tuchynska
facebook.com/svitlana.tuchynska
facebook.com/svitlana.tuchynska
facebook.com/svitlana.tuchynska
facebook.com/svitlana.tuchynska
Коментарі до посту
Коментарі до посту

Як писав OBOZREVATEL, раніше ексведучий тревел-шоу "Орел і решка" Євген Синельніков назвав найкращі міста в Україні для туризму.

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