В ноябре прошлого года присутствовала на марше ветеранов британской армии в Лондоне.

Ну что сказать, военные выглядят респектабельно, в настроении и довольные жизнью. Это естественно в стране, где военнослужащие, отдельная каста уважаемых и почитаемых, обществом людей. При этом британцы много лет воюют на чужой территории. У них высокие зарплаты, приличных соцпакет и это обеспеченные люди. То, что сказал мне британский генерал, очень резануло по сердцу " Ваши генералы очень советские, они даже на похороны солдат не ходят.. Украинские воины сдерживают огромную силу и мы здесь в Британии, это понимаем. Для нас непостижимо то, что многие граждане Украины, этого не понимают. Подобное отношение, унижает воинов, так не должно быть. У нас почитают солдат, начиная с Королевы, вся страна чтит память погибших и преклоняется перед ветеранами".

Я часто вижу уставшие и грустные лица наших бойцов. Они отдают жизни, приходят домой и выносят унижения от сограждан. Какие-то скоты, не видевшие ни одной пули, получили УБД и другие блага, когда те, кто имеют тяжелейшие ранения, те кто по сей день в холодных окопах под обстрелами, вынуждены стоять в очередях к врачам, выслушивать хамство от руководства, ждать месяцами то, что положено по закону. Когда кто-то говорит " Они пошли на войну за деньги", хочется дать от души по физиономии.

Побойтесь Бога, на стройках больше платят. Я счастлива от того, что лично знаю Людей, рискующих жизнью ради страны и народа. Это честь для меня и моей семьи. За последние два дня на передовой двое погибших воинов и трое раненых, но сколько постов мы увидели об этом??? Эх, люди, люди..

Сухая статистика, не более. В других странах, воинов хоронят всей страной и прежде всего генералы приходят к погибшим и их семьям. Как-то неправильно мы живём. Стыдно..

Светлая память нашим защитникам. Воины света!

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