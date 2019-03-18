|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

Наталя Юсупова
Наталя Юсупова
Блогер, волонтерВсі статті автора

"Вся страна чтит память погибших и преклоняется перед ветеранами"

4.3тЧитати матеріал російською

В ноябре прошлого года присутствовала на марше ветеранов британской армии в Лондоне.

Ну что сказать, военные выглядят респектабельно, в настроении и довольные жизнью. Это естественно в стране, где военнослужащие, отдельная каста уважаемых и почитаемых, обществом людей. При этом британцы много лет воюют на чужой территории. У них высокие зарплаты, приличных соцпакет и это обеспеченные люди. То, что сказал мне британский генерал, очень резануло по сердцу " Ваши генералы очень советские, они даже на похороны солдат не ходят.. Украинские воины сдерживают огромную силу и мы здесь в Британии, это понимаем. Для нас непостижимо то, что многие граждане Украины, этого не понимают. Подобное отношение, унижает воинов, так не должно быть. У нас почитают солдат, начиная с Королевы, вся страна чтит память погибших и преклоняется перед ветеранами".

Новини
Украинцы своих не бросают: найдите пару минут для наших защитников

Я часто вижу уставшие и грустные лица наших бойцов. Они отдают жизни, приходят домой и выносят унижения от сограждан. Какие-то скоты, не видевшие ни одной пули, получили УБД и другие блага, когда те, кто имеют тяжелейшие ранения, те кто по сей день в холодных окопах под обстрелами, вынуждены стоять в очередях к врачам, выслушивать хамство от руководства, ждать месяцами то, что положено по закону. Когда кто-то говорит " Они пошли на войну за деньги", хочется дать от души по физиономии.

"Вся страна чтит память погибших и преклоняется перед ветеранами"

Побойтесь Бога, на стройках больше платят. Я счастлива от того, что лично знаю Людей, рискующих жизнью ради страны и народа. Это честь для меня и моей семьи. За последние два дня на передовой двое погибших воинов и трое раненых, но сколько постов мы увидели об этом??? Эх, люди, люди..

Сухая статистика, не более. В других странах, воинов хоронят всей страной и прежде всего генералы приходят к погибшим и их семьям. Как-то неправильно мы живём. Стыдно..

Светлая память нашим защитникам. Воины света!

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Наталя ЮсуповаНаталя Юсупова
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Натальи Юсуповой
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
5
3
Смішно
6
Цікаво
65
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
Красавица! Княгиня!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Kharkov Russia
Kharkov Russia
хороший атошнек - дохлый атошнек.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Kharkov Russia, сдохни падаль.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Здор Вера
Здор Вера
нет не вся страна живет неправильно! я, моя семья - мы почитаем наших воинов. я плачу за каждым погибшим и раненым как за своим родственником, и посты многих людей о наших бойцах есть в ФБ...может потому что мои муж и сын - воины света?..
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Батурин Юрий
Батурин Юрий
Здор Вера, "может потому что мои муж и сын - воины света"- ты че куришь, бабка???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / думки