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8 вересня • оновлено в 11:18
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Наталя Юсупова
Наталя Юсупова
Блогер, волонтер Всі статті автора

Украинцы сидят в подвалах Донбасса. Почему молчат о них?

44.2т Читати матеріал російською

Все говорят о пленных моряках, о Сенцове, это понятно. Все ждут их возвращения. Переживают.

Новини
Сенцов пропал? Стало известно, где находятся плененные Кремлем украинцы

Скажите, почему так мало уделяется информации о тех, кто сидит в подвалах Донецкой и Луганской областей с начала войны, украинские военнослужащие, с 14, 15,16 годов находящиеся в плену?? Это тоже наши воины и столько лет над ними издеваются в тюрьмах, а о них мало что говорят. Только близкие и побратимы вспоминают и помогают, чем могут. Это нечестно и несправедливо. Кому-то нужны рейтинги, а Вы там парни сидите, может быть когда-то и до Вас очередь дойдёт. Может быть. А они тоже чьи-то дети, отцы и мужья. За ними тоже рыдают матери. Вот как так.

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Автор
Наталя Юсупова Наталя Юсупова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Обмін полоненими
Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна
Теги
обмін полонені моряки військовополонені
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Лебедева Татьяна
Лебедева Татьяна
А кто доктор тем матерям, что пустили на братоубийственную войну за деньги своих сыновей? Чем думали? Деньги дороже всего? Скажите спасибо, что до сих пор не пристрелили заищмену Родине, я имею ввиду в целом как были дружины вместе с Россиейдо 1991, а то и до 2014 года, послушали жидов продажние, за чечевицу черту душу продал и до сих пор некоторые продают? Покайтесь, кастрюлеголовые, поралавнопонять засранцы, обидно вот, что среди таких тут на святой земле живут рядом нами им подобные ещё до сих пор, а там гибнут мирные, ни в чем невинные и дети и старики
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Savchenko Natalia
Savchenko Natalia
Лебедева Татьяна, А не захотели с немытой росией идти в таежный союз! а она бомжей подняла, которые не способны вообще к каким-то умозаключениям, им сказали на Киев, двинулись на Киев. По башке не ожидали получить, очень обидно!
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Peker Vladimir
Peker Vladimir
Потому что свинины уже привезли а говна свиного не нужно! :)))))
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
А вот интересно тем кто сидит в плену у ополченцев бут выплачены обещанные 1000 гривен в день (с процентами) или им не положено ??? прикиньте отсидел сиделец пять лет приехал домой ему на хрудь аж два героя и почти 2 лимона хрювен .. во запануют ...
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