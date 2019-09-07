Все говорят о пленных моряках, о Сенцове, это понятно. Все ждут их возвращения. Переживают.

Скажите, почему так мало уделяется информации о тех, кто сидит в подвалах Донецкой и Луганской областей с начала войны, украинские военнослужащие, с 14, 15,16 годов находящиеся в плену?? Это тоже наши воины и столько лет над ними издеваются в тюрьмах, а о них мало что говорят. Только близкие и побратимы вспоминают и помогают, чем могут. Это нечестно и несправедливо. Кому-то нужны рейтинги, а Вы там парни сидите, может быть когда-то и до Вас очередь дойдёт. Может быть. А они тоже чьи-то дети, отцы и мужья. За ними тоже рыдают матери. Вот как так.

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