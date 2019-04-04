Звонок, мужской голос "Наташа, я хочу перечислить Вам деньги на раненых, но много не могу, у моей маленькой внучки рак, много денег уходит, но раненым обязательно передадим.." Шок.. Молодой человек сам лежит с тяжелым заболеванием в больнице, говорит, что хочет помочь раненым и именно сейчас понял, как важно помогать ближнему.

Наша соотечественница работает сиделкой в Италии и каждый месяц отправляет 50 евро на раненых..

Пенсионеры звонят и ревут в трубку, это самое тяжелое для меня.. Хоть 10 грн, но непременно для мальчиков. А многие почему-то активны только лишь в интернете..

Наши госпитальные будни все такие же. Спрашиваете как там парни, да как, по-разному, у кого сейчас есть на троение.

Я хочу поблагодарить каждого, кто не устал и кто не забывает, что в стране война. Да, я как прежде, каждый день в госпитале, а как иначе. Покупаю продукты, одежду и общаемся с ребятами. Наши потребности все те же , йогурты, соки, вода, кофе, чай, сахар, сладкое. Спортивные костюмы и футболки. Лекарства, дексалгин и кетанов в ампулах. Меня всегда можно найти в отделении травматологии с обеда, контактный тел 0673098899, карта для помощи 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья, приват, карта моя.

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