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2 жовтня • оновлено в 14:03
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Наталя Юсупова
Наталя Юсупова
Блогер, волонтер Всі статті автора

Третий Майдан: кричат о зраде одни, а жизни отдают другие

8.5т Читати матеріал російською

Все патриотическое сообщество бьется в панике , на этот раз это совсем не смешно.

Президент сказал, что капитуляции не будет, но выглядит все совсем иначе. Даже если остыть и думать холодной головой, все равно, выстраивается совсем не украинский сценарий державности, что-то подписали, но документ по сути, никто не видел.

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Я очень переживаю за сложившуюся ситуацию. Понимаю как и многие другие, чем это может закончиться, вернее заново начаться. Майдан не Майдан, а десятки тысяч ветеранов не будут молчать, вот подумали об этом те, кто подталкивает страну к капитуляции??

Сейчас надо всем держать себя в руках, особенно лидерам мнений, блогерам и активистам, сейчас важно не собирать лайки, а думать о последствиях. Уже погибли десятки тысяч и вчерашние призывы к новому Майдану должны быть осознанными.

Как всегда кричат о зраде одни, а жизни отдают другие. Будьте осторожны, не паникуйте и не поддавайтесь провокациям. Остаётся только ждать, что сегодня примет ВР

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Автор
Наталя Юсупова Наталя Юсупова
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Натальи Юсуповой
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К. Алла
К. Алла
"а десятки тысяч ветеранов не будут молчать" будут. Ваш поезд ушел, вусё, майданизм потерпел сокрушительное поражение ;)
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
К. Алла, что ты такое? Ничтожество с завышенной самооценкой, не сумевшее ничего создать в этой жизни, но пытающееся всех поучать. Если совсем туго с деньгами и ты таким образом просто зарабатываешь, то еще можно как-то понять. Но если ты иуда по жизни, то за каждое слово придется ответить. Все возвращается бумерангом. Рано или поздно. Не к тебе, так к твоим будущим детям, внукам и т. д.
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Журба Валентина
Журба Валентина
по ходу никто ничего принимать не собирается
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Журба Валентина, иди в дупу, горюшко!
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
"- Остаётся только ждать, что сегодня примет ВР". - А эта ВР ничего хорошего не примет, ни сегодня, ни в будущем! Не ждите! Собралась компания "комсомолят" для сытой жизни! Голосовать будет, как по нотам.
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