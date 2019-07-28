Пример патриотизма, ещё задолго до войны в Украине, я увидела и впитала в себя в Британии. Кто был там и жил, понимает о чем я говорю.

Национальные флаги везде, где только можно. На лодках, на машинах, на домах, на улицах, в магазинах. Первый тост за столом, естественно за Королеву.

Касательно армии. Военные в Британии, это отдельная каста уважаемых всеми людей. При всём том, что за последние 30 лет, британцы воюют только на чужой территории и никто не кричит им, что они убийцы, никто!

Все, что связано с войной в Британии священно. Здесь много праздников и поминальных дней, вся королевская семья во главе с Королевой, присутствуют и приклоняют колено перед погибшими. Поминают отдавших жизни в первой и второй мировой, погибших в других войнах , где участвовали британцы.

Спросите у рядового англичанина, чтобы было, если бы соседи решили забрать у них клочок земли?? Война! Конечно здесь как и в Америке, снимают документальные и художественные фильмы о военных. Всегда солдат армии показывают как героев.

К чему я все это пишу. К тому, что Украина шестой год ведёт войну. Сколько у нас поминальных дней?? Политика нашей страны такова, что о военных говорят плохо гораздо больше, чем хорошо. Это свинство! Это ганьба и делается это все преднамеренно. Проблемы с психикой, алкоголизм и наркомания, вот о чем часто пишут и говорят. А о том, что эти люди пережили, через что прошли, сколько потерь человеческих, нервов, боли, страданий, об этом замалчивается. Должны говорить публично и в больших дозах! В воюющих державах, защищающих свою

Землю, солдат, это гордость! Так и у нас обязаны представлять военных! А так как послушать, большинство не стесняясь плюют и топчут память. Британцы, кстати, очень высокого мнения об украинских воинах, говорят, что в мире, сейчас, нет такой нации, как украинцев, которые противостоят огромной силе.

Мы должны и мы будем гордиться нашими бойцами. Любой, кто плюет на память, не достоин сам никакого уважения. Это не гражданин. В каждой армии есть много проблем, но давайте мы будем помнить и чтить тех, кто мужественно защищает страну и народ, кто своим примером показывает как любить нашу Родину.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!