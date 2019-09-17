Пост о госпитале. Ваши репосты, очень большая поддержка, пожалуйста, помогайте!

За последние несколько дней много раненых и есть погибшие, сегодня снова погиб украинский воин. В госпиталях много воинов с передовой, с пулевыми, осколочными, другими травмами и с онкологией. Сдавайте кровь, это очень важно.

Я собирала деньги на один ВАК аппарат для тяжелых ран, получилось купить два аппарата! Стоимость 115 тыс грн за два и расходники. Оплатила лекарство для онкобольного воина, очень сложно было найти, стоимость 29 тыс.

Так же продукты, одежда, обезболивающее ещё 25 тыс. Собрали и отправили три посылки на фронт.

Расходов много, спасибо большое всем кто помогает, за каждую копейку!! Без Вашей помощи мы бы столько не смогли купить и помочь нашим защитникам.

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

В киевском госпитале проходят лечение более 200 ветеранов и контрактников. Каждый день доктора им делают уникальные операции и медперсонал работает над восстановлением.

Мы помогает по недостающим позициям. Наши потребности не меняются: кофе, чай, вода, соки, колбасные и сырные изделия, сладкое и печенье. Из одежды очень нужны футболки, спортивные костюмы, можно уже и куртки. Нужны полотенца, салфетки, шампунь, пеленки под раны. Из обезболивающих, дексалгин и кетанов в ампулах.

Помните о том, что каждый помогает, участвует в выздоровлении человека.

Напоминаю, что мы находимся по адресу: Госпитальная 18, Киев, отделение травматологии. По вопросам пишите в личку.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!