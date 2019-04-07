Мой день. Это ноги десантника, его только перевели из реанимации, на войне с 14 года. Даже смотреть больно, ужасные раны.

Сегодня в госпитале мы фактически до крика спорили с бойцом, почему он против президента, а я против Зе. В какой-то момент я поняла, что мне нечего ответить на наболевшие вопросы человека, отдававшего жизнь в самые тяжелые дни для страны. И мы обнялись, потому что для меня воин важнее, чем политик. Это даже несравнимо!

Потом я зашла в палату и увидела вот эти ноги. Все думают к этому можно привыкнуть. Наверное, только я каждый день задаю себе вопрос: "Доколе?? Сколько ещё уйдёт жизней, рук и ног?" Пять лет войны! Я ехала домой и смотрела в окно, жизнь кипит! Мы спорили о том, что никто никому не обязан, а кто тогда обязан защищать наши дома, когда мы веселимся, а в центре города лежат солдаты и мало кто приходит их проведать.

Устали? Хм, а плеваться и оскорблять друг друга, не устали? Нееет, это как наркотик для большинства. Надо перестать враждовать, мы убиваем страну и друг друга. Проблема в нас, политики должны служить народу, а получается так, что мы работаем на них.

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