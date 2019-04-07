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Наталя Юсупова
Наталя Юсупова
Блогер, волонтерВсі статті автора

Плеваться и оскорблять друг друга еще не устали?

2.9тЧитати матеріал російською

Мой день. Это ноги десантника, его только перевели из реанимации, на войне с 14 года. Даже смотреть больно, ужасные раны.

Плеваться и оскорблять друг друга еще не устали?

Сегодня в госпитале мы фактически до крика спорили с бойцом, почему он против президента, а я против Зе. В какой-то момент я поняла, что мне нечего ответить на наболевшие вопросы человека, отдававшего жизнь в самые тяжелые дни для страны. И мы обнялись, потому что для меня воин важнее, чем политик. Это даже несравнимо!

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Потом я зашла в палату и увидела вот эти ноги. Все думают к этому можно привыкнуть. Наверное, только я каждый день задаю себе вопрос: "Доколе?? Сколько ещё уйдёт жизней, рук и ног?" Пять лет войны! Я ехала домой и смотрела в окно, жизнь кипит! Мы спорили о том, что никто никому не обязан, а кто тогда обязан защищать наши дома, когда мы веселимся, а в центре города лежат солдаты и мало кто приходит их проведать.

Устали? Хм, а плеваться и оскорблять друг друга, не устали? Нееет, это как наркотик для большинства. Надо перестать враждовать, мы убиваем страну и друг друга. Проблема в нас, политики должны служить народу, а получается так, что мы работаем на них.

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Автор
Наталя ЮсуповаНаталя Юсупова
Теми
Війна на ДонбасіДопомога пораненим в АТО військовим
Місце
Україна
Тег
війна
Джерело
Джерело:Facebook Наталии Юсуповой
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Мозгов себе купите, чтобы не спорить какому пану холопствовать, уважающие себя люди могут выбирать убеждения и идеи, а не феодалов как смерды, и за личные качества тех с кем лично не знакомы.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Spiridonov Alexandr, Совсем другое дело - нерабы!!! Их выбор осознан, они продолжают стойко переносить все тяготы и лишения нерабства!!! Сказали, повысить тарифы на газ в 10 раз, нерабы ответили"Есть!". Сказали, что Украина будет теперь самой бедной страной в Европе, нерабы опять гордо взяли под козырёк! А уж коль придётся сдохнуть на войне, во имя процветания священной фабрики Рошен, то уж тут все нерабы, как один!!!
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Ильчук Андрей, Выборы обеспечивают ответственность и сменяемость власти, а не выбор достойнейшего пана. И только россияне со своим безнадежно холопским менталитетом никаких отношений с властью кроме холоп-хозяин представить не в состоянии.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Признаться, фраза "ответить на наболевшие вопросы человека, отдававшего жизнь" завела меня в тупик. Хотя, главный вопрос, Наталья сформулировала верно. Но тут дело в том, когда же украинцы перестанут скакать и вздёрнут Бродского на фонарном столбе...
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Пигин Макс, когда хуйло перестанешь облизывать рот раскроешь, не раньше
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Блоги / думки