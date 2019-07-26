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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Наталя Юсупова
Наталя Юсупова
Блогер, волонтер Всі статті автора

Плевать на годы войны и тысячи погибших?

48.7т Читати матеріал російською

Более 70% новоизбранного парламента Украины, никогда не работали в госструктурах, т.е. не имеют априори опыта понимания как работает многомиллионное государство и как надо управлять страной. Напомните подобный опыт в какой-либо цивилизованной державе? Да нет и не было такого нигде. Я не сторонник конспирологии, но все как-то или очень странно или слишком явно.

Ведь не просто так собрали в главном "заведении" страны, людей далеких от политики и экономики, далеки от внешней и внутренней политики, что очень важно в условиях войны. Мысль сама напрашивается, Россия не смогла запугать и нанести физически удар так, чтобы сломить проукраинское население, оставалось только лишь полномасштабное наступление, но пока они этого не могут себе позволить. Зашли с другой стороны, информационной и все у них получилось.

Шесть лет открытой пропаганды у них, это полбеды. В Украине лилась грязь по всем каналам и пока те, кто должен был прикрыть рот ватникам и сепарам решали свои личные интересы, страна погружалась в противоукраинское пространство. Результат всем известен. Мировые эксперты, не скрывая, говорят, что война может закончиться только на российских условиях.

Новини
Україна вступає в Росію

Другими словами, плевать на годы войны и тысячи погибших, на тех, кто шёл с идеей защищать страну от оккупантов. Дальнейшее развитие событий даже блондинкам понятен. Рубить не будут, постепенно, отводя войска, внушая народу, что так правильно и только так закончится война, будут внедрять российский план. А если малая часть патриотов начнёт бунтовать, прекрасно, гражданский конфликт, это именно то, что нужно показать мировому сообществу. Европе надо снять санкции и зарабатывать, России нужна Украины без ЕС и НАТО, украинцам нужно перестать стрелять и тоже зарабатывать, по той же всем известной преступной системе. Кто во всем этом виноват?

Те, которые во время того, как другие отдавали жизни, здоровье, провожали на войну своих детей, мужей и отцов, просто-напросто зарабатывали, предатели и негодяи. Те, кто пока убивали соотечественников, лупили салюты и шиковали, те, кто в упор не хотел видеть очевидного и что происходит в реальности, любители русского мира и просто пофигисты.

Вот Вам, жуйте, только не думайте, что заживете наконец-то. Предателей не любят нигде.

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Автор
Наталя Юсупова Наталя Юсупова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Позачергові вибори у Верховну Раду 2019 Російська воєнна загроза
Місце
Україна
Теги
війна Росія Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Натальи Юсуповой
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Бондаоенко Виктор
Бондаоенко Виктор
Плохо когда журналист бездарный-плохо в двойне, когда журналист ту.пая баба.
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Simon Igor
Simon Igor
Так надо открыто писать фамилии тех, кто зарабатывал во время войны и создавал бизнеспроекты с сепарами, кто садил в тюрьмы героев АТО, но не предателей родины типа Медведчука. И главная фамилия здесь- Порошенко!
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Когда война закончится будем резать вату по тихому в каждом городе
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Боков Олег
Боков Олег
Kiev Mangust, за дерев~яним пальто гіднота скаче до АТО. Бо щеж не вся з майдану мразь в грунти Донбасу уляглась. А ми, 73 відсотки українців, за мир з Донбасом тай з Росією.
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Рыбак Георгий
Рыбак Георгий
Kiev Mangust, а откуда ты знаешь кто победит? Может наоборот,таких как ты по схронам обратно загонят?
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