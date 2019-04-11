Отвечу на каждодневно задаваемый мне вопрос " А что Порошенко сделал для Вас, что Вы его так защищаете". Послушайте, защищают его порохоботы, я же имею, обоснованную гражданскую позицию, без аватарок" За Пороха", без криков и истерик. У меня чисто личное восприятие.

В 14 -15 годах я жестко критиковала власть. Мы принимали десятки бортов с ранеными и не было ничего!!! Я каждый день покупала еду солдатам, мы бегали искали медикаменты, постели, подушки, одежду, ну нищета полнейшая была! За пределами госпиталя жизнь не умолкала, рестораны, салюты, мне казалось, что как не власть виновата во всем. Время шло, потихоньку потребности закрывались. Уже как пару лет лекарства фактически не нужны, телефоны и планшеты не нужны, военная форма не нужна. Есть оборудование, инструменты, полевые госпиталя, есть современные реанимации, реабилитационные центры и многое другое. Воинов бесплатно протезируют, выплачивают компенсации, дают квартиры, да многое делается, что там говорить.

Да, есть незакрытые единицы, но так будет всегда!! Это наши воины и мы все обязаны им помогать! Самое худшее, это борьба с системой. Это бетонная стена! Наверное, саботаж, иначе по другому не назовёшь. Меня обзывали и посылали доктора, было сотни скандалов, нервов и выяснений! Есть люди, которые не хотят ничего менять, жить по старинке, где все за и от кого то, многие так привыкли. Я всегда писала посты, это мое оружие. Реакция молниеносная! Администрация президента звонит Мин Обороны, они руководству, все бегут и конечно вопрос решается! Да, на меня обижаются, но для нас воины важнее всего. Было много проверок, комиссий и разбирательств.

А как мы сражались за питание, комиссия приехала, все ок, уехала, подождали и все так же!! Кто виноват, президент??! Но все меняется и Слава Богу! Могу Вам точно сказать, киевский госпиталь лучше всех остальных. По отношению, по лечению и по многих другим показателям. Да, у меня есть благодарность президенту, мин обороны, нар деп Корчинской, нач госпиталя, Гл. хирургу и другим докторам. За 5 лет все таки сломана большая часть системы, то что вижу я. Вот так вот. Я знаю, чтобы не случилось, я напишу и завтра же будет реакция. Разве не этого мы ждали?? И я не буду молчать. Надо быть честными и говорить правду.

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