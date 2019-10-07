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7 жовтня • оновлено в 17:49
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Наталя Юсупова
Наталя Юсупова
Блогер, волонтер Всі статті автора

Новости неутешительные, с передовой привезли тяжелораненых: нужна помощь

1.5т Читати матеріал російською

Пост о госпитале, делайте репост, пожалуйста! Новости с передовой неутешительные, каждый день есть убитые и каждый день раненые.

В киевский Госпиталь из свежих раненых, скорыми привезли двух ампутантов, без руки и стопы, и в пятницу привезли воина с тяжёлым ранением ноги. Также в госпитале проходят лечение много других воинов с различными ранениями и травмами, есть несколько человек с онкозаболеваниями.

Близится День Защитника Отечества. Коридоры госпиталя пустые, найдите пару минут поздравить и проведать наших воинов!

Новости неутешительные, с передовой привезли тяжелораненых: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Новости неутешительные, с передовой привезли тяжелораненых: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Новости неутешительные, с передовой привезли тяжелораненых: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Новости неутешительные, с передовой привезли тяжелораненых: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Новости неутешительные, с передовой привезли тяжелораненых: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Новости неутешительные, с передовой привезли тяжелораненых: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Новости неутешительные, с передовой привезли тяжелораненых: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Новости неутешительные, с передовой привезли тяжелораненых: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Новости неутешительные, с передовой привезли тяжелораненых: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Новости неутешительные, с передовой привезли тяжелораненых: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Новости неутешительные, с передовой привезли тяжелораненых: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Новости неутешительные, с передовой привезли тяжелораненых: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Новости неутешительные, с передовой привезли тяжелораненых: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Новости неутешительные, с передовой привезли тяжелораненых: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Потребности у нас все те же, соки, вода, йогурты, кофе, чай, колбасные и сырные изделия, конфеты и печенье. Из одежды, это куртки, спорт костюмы, футболки, ещё шампуни и пеленки под раны. Из лекарств дексалгин и кетанов в ампулах. На днях я оплатила монитор для Реанимации, сегодня оплатила ещё один, сумма 82 тыс 800 грн, так же два негатоскопа 14 т 500 грн+ продукты( 12т), на лекарство воину 4 тыс( см чеки)и отправили посылку на передовую. Расходов много, война продолжается, помогайте, кто чем может. Напоминаю, что мы находимся в отделении травматологии( не на складе), по вопросам пишите в личку, я прошу писать по существу.

Карты для помощи поменялись 4627 0551 5008 4795 Приват и 4441 1144 4022 0109 Монобанк, Ветвицкая Наталья.

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Автор
Наталя Юсупова Наталя Юсупова
Тема
Допомога пораненим в АТО військовим
Місце
Україна
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Натаха! Закупайся побольше - на подходе остатки бутальона АЗОФ!
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