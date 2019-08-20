Сделайте, пожалуйста, репост, это важно!! Месяц прошёл с моего последнего поста о госпитале, у нас ничего не меняется, война продолжается.

За последнее время погибло 46 воинов и более 300 получили ранение, уже в госпиталях умерли немало..У нас лежат очень тяжёлые, с простреленными ногами, руками, с ранением в живот и мн. др. Каждый день мне, пишут с просьбой помочь, каждый день нужны средства кому-то на операцию, на лекарства, на химию, на реабилитацию.

При этом государство делает в госпиталях операции, лечат, но есть списанные с армии, много онкобольных воинов, масса воинов на передовой, которым нужны лекарства, уколы в колени, другая помощь.

Честно, часто хватаюсь за голову и думаю, ну где столько взять??!

Мы продолжаем покупать недостающие позиции, это вода, соки, колбаса, сыр, сахар, кофе, чай, сладкое. Одежда , спортивные костюмы, футболки, обувь, потому что бойцы приезжают в военке.

Из лекарств дексалгин и кетанов в ампулах..Это в киевский Госпиталь, ещё ездим в Ирпенский и передаём на Пущу Водицу, отправляем посылки на фронт.

В этом месяце перечислила на карты 48 тыс грн + 12 тыс. на продукты, отправили 60 кг на передовую. Очень много расходов то на билеты, то какие-то лекарства, что-то купить на базаре, этого не посчитаешь.

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Напоминаю, что мы находимся по ул. Госпитальная, 18, метро Печерск, приходите, помогайте, это наша всеобщая война.

По вопросам пишите в личку. Каждый мой пост о госпитале, это тысячи комментов, прибегают сепары и ватники и начинают гадить. Так вот, мы заботимся о наших воинах, чтобы у них все было, хоть лопните, но так будет всегда!

Меня всегда можно найти в отделении травматологии с обеда, в нашей столовой. Ещё, люди я пишу номер карты в постах, я не могу каждому написать в личку, это нереально. Поймите и читайте пост.

Карта для помощи 4627 0551 5008 4795 Ветвицкая( Юсупова), Приват.

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