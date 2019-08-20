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Наталя Юсупова
Наталя Юсупова
Блогер, волонтер Всі статті автора

Наша общая война: мы заботимся о своих воинах

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Сделайте, пожалуйста, репост, это важно!! Месяц прошёл с моего последнего поста о госпитале, у нас ничего не меняется, война продолжается.

За последнее время погибло 46 воинов и более 300 получили ранение, уже в госпиталях умерли немало..У нас лежат очень тяжёлые, с простреленными ногами, руками, с ранением в живот и мн. др. Каждый день мне, пишут с просьбой помочь, каждый день нужны средства кому-то на операцию, на лекарства, на химию, на реабилитацию.

При этом государство делает в госпиталях операции, лечат, но есть списанные с армии, много онкобольных воинов, масса воинов на передовой, которым нужны лекарства, уколы в колени, другая помощь.

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Честно, часто хватаюсь за голову и думаю, ну где столько взять??!

Мы продолжаем покупать недостающие позиции, это вода, соки, колбаса, сыр, сахар, кофе, чай, сладкое. Одежда , спортивные костюмы, футболки, обувь, потому что бойцы приезжают в военке.

Из лекарств дексалгин и кетанов в ампулах..Это в киевский Госпиталь, ещё ездим в Ирпенский и передаём на Пущу Водицу, отправляем посылки на фронт.

В этом месяце перечислила на карты 48 тыс грн + 12 тыс. на продукты, отправили 60 кг на передовую. Очень много расходов то на билеты, то какие-то лекарства, что-то купить на базаре, этого не посчитаешь.

Наша общая война: мы заботимся о своих воинах

Facebook Натальи Юсуповой

Наша общая война: мы заботимся о своих воинах

Facebook Натальи Юсуповой

Наша общая война: мы заботимся о своих воинах

Facebook Натальи Юсуповой

Наша общая война: мы заботимся о своих воинах

Facebook Натальи Юсуповой

Наша общая война: мы заботимся о своих воинах

Facebook Натальи Юсуповой

Наша общая война: мы заботимся о своих воинах

Facebook Натальи Юсуповой

Наша общая война: мы заботимся о своих воинах

Facebook Натальи Юсуповой

Наша общая война: мы заботимся о своих воинах

Facebook Натальи Юсуповой

Напоминаю, что мы находимся по ул. Госпитальная, 18, метро Печерск, приходите, помогайте, это наша всеобщая война.

По вопросам пишите в личку. Каждый мой пост о госпитале, это тысячи комментов, прибегают сепары и ватники и начинают гадить. Так вот, мы заботимся о наших воинах, чтобы у них все было, хоть лопните, но так будет всегда!

Меня всегда можно найти в отделении травматологии с обеда, в нашей столовой. Ещё, люди я пишу номер карты в постах, я не могу каждому написать в личку, это нереально. Поймите и читайте пост.

Карта для помощи 4627 0551 5008 4795 Ветвицкая( Юсупова), Приват.

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Автор
Наталя Юсупова Наталя Юсупова
Тема
Допомога пораненим в АТО військовим
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Натальи Юсуповой
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lazar galka
lazar galka
а может с таким же интузазизмам начать волонтёрскоё движение по вывозу всушников по домам
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
"много онкобольных воинов" по ходу на Украине гребут на фронт вообще всё что могут поймать.
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