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Наталя Юсупова
Наталя Юсупова
Блогер, волонтер Всі статті автора

Маленький мальчик может лишиться слуха. Нужна помощь

2.3т Читати матеріал російською

Люди, очень прошу Вас помочь воину ВСУ, маме маленького прекрасного мальчика, который может, не дай Бог конечно, совсем лишиться слуха.. Виктория сирота, жилья нет, есть только она и её сын. Репост, также огромная помощь! Кто, чем может..

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Маленький мальчик может лишиться слуха. Нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Маленький мальчик может лишиться слуха. Нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Маленький мальчик может лишиться слуха. Нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Маленький мальчик может лишиться слуха. Нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

"Друзі дякую, що ви є і за вашу підтримку!

Вірю в вас, вашу доброту!

Хто знає мого Марчика, то розуміє яка це світла добра дитина, йому цікаво все, і дуже прикро дивитися коли діти розмовляють з ним а він думає, що вони просто шевелять губами і повторяє це.Марчик чує лише одним вушком з 80-90 дцб, коли я говорю голосно близько вуха або гучні, різкі звуки.

Допомогти Марчику для кохлеарного імпланта.

5168742727124830

Мама Лушпинська Вікторія Володимирівна."

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Автор
Наталя Юсупова Наталя Юсупова
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Натальи Юсуповой
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