Снова снилась война. Никогда не была на передовой, но мне постоянно снятся минные поля и взрывы. Мои ночные кошмары. Это наверное уже сидит в подсознании. Проснулась, листаю новостную ленту, народ отдыхает, красивые фото с моря, счастливые лица. Я тоже хочу на море, невыносимо слушать каждый день, что волонтерам выгодна война, что вы наживаетесь, вы пособники карателей, вы то и се. Так надоело, люди просто выжили из ума. Сидя на морях и в ресторанах, они обвиняют и ненавидят.

Я так редко вижу лица не тронутые войной, каждый день перед глазами, Сережа без глаза, Влад с ранением в живот, Серёжа с ранением в шею, парни с осколочными по всему телу, шрамы, ампутации, костыли, коляски.. Боль, температуры, заражения, страдания.

Шестой год, нет конца и края. Сын два года назад, я хочу пройти военное обучение, друг идёт. Всю ночь не спала, плакала, куда идти, 20 лет, я же каждый день вижу пацанов и последствия. Ты же у меня один. Ок, закончу учебу и вернёмся к этому разговору. Вчера ночью снова, прислал мне фото, где студенты его универа ушли на фронт во время второй мировой. Горячие сердца, молодость, кажется ничего не случится.

Пока взрослые дядьки по морям, пока большинство прятались от повесток, пока многие даже не хотят слышать о войне, пока политики делят власть, мальчишки мечтают о подвигах. Госпиталь, это то, где я могу отдать дань уважения тем, кто не жалеет своей жизни за тех, кто часто не понимает этого и не ценит. В этом вся трагедия. Плевать и оскорблять научились, а понять и помочь многие не хотят. Так и живем.

Очень хочу, чтобы закончилась война, хочу куда-то уехать, забыть, не видеть и не слышать скандалов, ненависти и обвинений. Когда это будет, я не знаю, но этот день обязательно настанет. А пока. Ну как их бросить??? Я могу накормить чьего-то ребёнка, в этом каждодневное счастье. Многим, этого не понять. Как послушаешь людей, так сразу вспоминаю фразу "животные, гораздо человечнее, чем люди…"

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