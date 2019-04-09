На этой неделе развернется главная тема апреля: жизненный напор и энергичность огненных энергий столкнутся с земными препятствиями и ограничениями. Конфликт личности и власти, борьба за лидерство, финансовые проблемы — все это может ввести нас в глубокий эмоциональный стресс, истощающий жизненные ресурсы.

В этот период появляются вспышки радости, но тут же гаснут — как будто мы вышли в свет в роскошных одеждах, а на нас набрасывают грубую робу. Так создаются условия для проверки на прочность и верность выбранному пути, укрепляется характер, появляется мотивация для энергичного движения вперед. В этом столкновении рождается сильный энергетический импульс.

Новини Гороскоп на 2019 год

Солнце в Овне, подогреваемое амбициозным аспектом с Юпитером, встретит тормозящее сопротивление Сатурна и трансформирующее воздействие Плутона. Кармические точки, участвующие в этой конфигурации, указывают на судьбоносный характер событий. Все, что будет происходить на этой неделе, повлияет на формирование нашего будущего.

Вторая важная тенденция недели — переход Юпитера в ретроградное движение. В течение нескольких месяцев — с 11 апреля до 12 августа — планета удачи будет фокусировать нашу энергию на значительных и масштабных свершениях. Влияние этой планеты заметнее всего проявляется в социальных процессах.

В повседневной жизни ретро Юпитер акцентирует внимание на темах, требующих размаха, увеличения, расширения. Это высшие и духовные знания, юриспруденция, зарубежные контакты и путешествия. Правда, это не подходящее время для запуска новых крупных социальных и образовательных проектов — их лучше начинать после 6 ноября.

Особенно ярко ретроградность Юпитера отразится на солнечных представителях нескольких знаков. Самыми удачливыми окажутся Стрельцы, родившиеся с 4 по 18 декабря. В течение всего периода с 11 апреля по 6 ноября вы почувствуете прилив сил и получите редкую возможность осуществить свои мечты!

Особенно ярко ретроградность Юпитера отразится на солнечных представителях нескольких знаков

Двум другим огненным знакам ретро Юпитер тоже принесет удачу. Но для того, чтобы она реализовалась, вам нужно не упустить счастливый момент и приложить усилия. Речь идет об Овнах, родившихся с 3 по 16 апреля и Львах, рожденных с 5 по 17 августа.

К Близнецам, рожденным в период со 2 по 16 июня, ретро Юпитер тоже будет неравнодушен. Он несколько раз в течение обозначенного периода бросит вам вызов: "А ну-ка, попробуй получить удачу из прошлого!" Надеюсь, вам хватит мудрости принять верное решение и через посредников получить и удержать свое счастье.

Девам, рожденным с 6 по 18 сентября и Рыбам, рожденным с 3 по 15 марта, нужно быть внимательными и оптимистичными: удача придет к вам, но через напряженные жизненные обстоятельства.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ НЕДЕЛИ

Время общения, информации, учебы, поездок — 9-10 апреля.

Время семейных и домашних дел — 11-12 апреля.

Время активного отдыха, творчества, самореализации — 13-14 апреля.

День рутинной работы и расслабления — 8 апреля. В течение всего дня Луна делает холостой пробег, не желая помогать нам в решении важных вопросов, но зато предлагая вместе с ней расслабиться и отдохнуть перед напряжением следующих дней.

Самый тяжелый день недели — 10 апреля. Не только недели, но и месяца. Поскольку в этот день Солнце делает точный конфликтный аспект к Сатурну, накрывая нас психологически и физически, ставя палки в колеса нашим начинаниям и омрачая радость созидания. Кроме того, в этот день Юпитер разворачивается в ретроградное движение, начиная торможение крупных социальных проектов. Кроме созерцательных прогулок среди пробуждающейся природы, самое приятное занятие в этот день — окунуться в творчество: музыку, кино, живопись.

Удачный период для того, чтобы произвести хорошее впечатление — 11 апреля. Этот период продлится до конца месяца, и его можно использовать для переговоров о сотрудничестве, а также для литературного творчества и публичных выступлений.

Сложный день для семейных и домашних дел — 12 апреля. В этот день будьте готовы к задержкам и препятствиям в реализации ваших желаний. Если вас накроет грусть-тоска, подумайте о том, что завтра-послезавтра мир приветливо улыбнется вам.

Время беречь здоровье и финансы — 13 апреля. Собственно, угроза психологических и финансовых испытаний висит над нами в течение всей этой и следующей недель. Но сегодня сформируется точный аспект, вынуждающий нас интенсивно менять обстоятельства личной и деловой жизни.

Лучший день недели — 14 апреля. Луна во Льве настраивает на праздник, радостный отдых. Проведите этот день с детьми — получите тройное удовольствие!

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