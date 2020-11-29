Насуваються сніг і дощі: синоптикиня уточнила погоду в Україні на 30 листопада

Україну 30 листопада перетне атмосферний фронт, який принесе в деякі регіони дощі зі снігом.

Про це розповіла в Facebook синоптикиня Наталія Діденко. У деяких областях України можливий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледиця.

Погіршення погоди варто очікувати в Сумській, Полтавській, Черкаській, Одеській, Миколаївській областях та в Кропивницькому з районами. У меншій мірі негода торкнеться Чернігівщини.

У понеділок, 30 листопада, температура повітря в західних і північних областях становитиме від -2 до +2 градусів. У центральній частині буде від 0 до +4 градусів, в Дніпрі і районах – до +6 градусів.

Україна перетне атмосферний фронт Facebook Наталії Діденко

На сході України очікується від +2 до +5 градусів. У південній частині на Одещині та Миколаївщині від +2 до +4 градусів, на Херсонщині та Запоріжжя від +4 до +8 градусів.

Найтепліше буде в Криму, там до +12 градусів.

У Києві 30 листопада буде хмарна погода з проясненнями, опади малоймовірні. Вдень температура повітря буде коливатися в межах позначки +1 градус.

Через ускладнення погодних умов синоптикиня порадила водіям бути уважними на дорогах.

Синоптикиня розповіла про погоду на 30 листопада Facebook Наталії Діденко

Карта погоди на 30 листопада Гідрометцентр України

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, що в грудні погода буде не дуже холодною.