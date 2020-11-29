Насуваються сніг і дощі: синоптикиня уточнила погоду в Україні на 30 листопада

Україну 30 листопада перетне атмосферний фронт, який принесе в деякі регіони дощі зі снігом.

Про це розповіла в Facebook синоптикиня Наталія Діденко. У деяких областях України можливий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледиця.

Погіршення погоди варто очікувати в Сумській, Полтавській, Черкаській, Одеській, Миколаївській областях та в Кропивницькому з районами. У меншій мірі негода торкнеться Чернігівщини.

У понеділок, 30 листопада, температура повітря в західних і північних областях становитиме від -2 до +2 градусів. У центральній частині буде від 0 до +4 градусів, в Дніпрі і районах – до +6 градусів.

На сході України очікується від +2 до +5 градусів. У південній частині на Одещині та Миколаївщині від +2 до +4 градусів, на Херсонщині та Запоріжжя від +4 до +8 градусів.

Найтепліше буде в Криму, там до +12 градусів.

У Києві 30 листопада буде хмарна погода з проясненнями, опади малоймовірні. Вдень температура повітря буде коливатися в межах позначки +1 градус.

Через ускладнення погодних умов синоптикиня порадила водіям бути уважними на дорогах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, що в грудні погода буде не дуже холодною.