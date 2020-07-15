Насуваються дощі з грозами: синоптики уточнили прогноз погоди на четвер

У четвер, 16 липня, дощі з грозами охоплять західні регіони України, тоді як в інших областях буде сухо і сонячно.

Згідно з прогнозом погоди Українського гідрометцентру, опади накриють Закарпатську, Львівську, Волинську, Івано-Франківську, Тернопільську, Рівненську, Чернівецьку, Хмельницьку та Вінницьку області.

Температура в цих регіонах коливатиметься в рамках 22-25 градусів тепла. В інших областях буде сухо і трохи тепліше: від +23 до +29. Максимальні температури будуть традиційно характерними для півдня України.

У Києві в четвер без опадів, від 24 до 26 градусів тепла.

Погода на четвер, 16 липня, від Укргідрометцентру

Як писав OBOZREVATEL, серпень в Україні буде спекотним із мінімальною кількістю опадів у першій половині місяця.