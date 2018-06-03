Насуваються дощі та похолодання: синоптик спрогнозувала погоду найближчими днями

В Україні в найближчі дні очікуються дощі з грозами і похолодання.

Температура почне знижуватися з середини тижня, пише в своєму Facebook синоптик Наталія Діденко.

"Понеділок в Україні буде спекотним, +25+30 градусів. Хіба на узбережжях +23+25 градусів.

Дощі локальні ймовірні вранці на Заході, Півночі, а також вздовж смуги Херсон-Дніпро-Харків в другій половині дня. 5 червня дощів в Україні відчутно побільшає, гримітимуть грози, можливі навіть шквали, на Півдні - невелика ймовірність дощів. Опади у вівторок зумовить атмосферний фронт", - повідомила вона.

Синоптик зазначила, що з 6 червня опадів не передбачається, а температура повітря знизиться.

"В середу, 6 червня, Україна опиниться у тилу фронту, опадів не буде, проте відчутно похолодає. Впродовж дня 6-го червня денна температура повітря становитиме ледь +15+20 градусів. На Півдні буде тепліше, +21+26 градусів", - додає синоптик.

У Києві також очікуються дощі з грозами і подальшим похолоданням.

"У Києві завтра (4 червня) ймовірність дощу, скоріше, вранці. Очікується спека до +29 градусів. У вівторок у столиці - дощі та грози, поривчастий вітер, +25 градусів. У середу у столиці небо прояснить, але суттєво похолодає, до +18+20 градусів. Кому треба: ніч на 6 червня та ніч на 7 червня будуть особливо холодними, +7+10 градусів", - зазначила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Гідрометцентру, найближчими днями очікуються перепади погоди.