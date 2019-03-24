Насуваються дощі: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У понеділок, 25 березня, у багатьох областях України очікуються дощі.

"25 березня в Карпатському регіоні, а вдень і на Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині невеликий дощ, на високогір'ї Карпат з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів", — сказано в прогнозі Укргідрометцентру.

"Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на півдні до 6° тепла; вдень 7-12° тепла", — розповіли синоптики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики прогнозують, що справжня весняна, тепла і сонячна погода в Україні очікується лише ближче до середини квітня.

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