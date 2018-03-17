Насувається циклон: синоптик розповіла, коли в Україну прийде весна

У період з 17 по 18 березня погода в різних областях України буде кардинально відрізнятися через почергову дію кількох південних циклонів, проте вже 26 березня в країну прийде стійке потепління.

Що стосується найближчих двох днів, то поки схід і північний схід будуть накривати сніг або мокрий сніг з дощем, в інших областях опади або зовсім не очікуються або в досить невеликій кількості, пише синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"Атмосфера явно купила новий телевізор. А як інакше пояснити таку любов до серіалів? Уже місяць Україною прокочуються циклони з півдня Європи. А південні циклони - це абетка метеорології. І ще південні циклони, як правило, ходять серіями", - пояснила вона .

Діденко додала, що зараз один з них вже близький до покидання території України, однак навислий над Балканами незабаром прийде йому на зміну.

Саме цим пояснюється кардинальна різниця між погодними умовами в різних куточках України. Для прикладу синоптик зазначає, що 17 березня в Одесі зафіксовано 17 градусів тепла, тоді як на півночі Чернігівської області 8 градусів морозу.

Що стосується 18 березня, то, за словами Діденко, в цей день черговий циклон дійсно змістить свою траєкторію південніше.

"Тобто, півночі торкнеться дуже обережно або просто обійде. А ось на заході, півдні України, а потім протягом дня через центр до сходу - опади переважно у вигляді снігу, південніше - з дощем. Північно-східний вітер залишиться поривчастим, сильним", - попередила Діденко.

Щодо Києва вона зазначила, що 18 березня циклон особливо не торкнеться української столиці. Максимум, що він може принести - це невеликий сніг. Однак, незважаючи на це, в місті буде поривчастий північно-східний вітер і зниження температури до 10-12 градусів морозу вночі і 5-7 градусів морозу вдень.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Діденко попередила киян про ожеледицю і різке похолодання.