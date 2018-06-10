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Насувається потужний циклон: стало відомо про різку зміну погоди в Україні

8.2тЧитати новину російською

У понеділок, 11 червня, в Україну прийдуть грози з цілодобовими дощами.

Як повідомляє Укргідрометцентр, потужний циклон принесе в західні регіони і Вінницьку область серйозні опади, однак температура повітря там, як і по всій території України, буде від 24 до 28 градусів тепла.

У вівторок, 12 червня, рівень тепла буде аналогічним, з незначними коливаннями. Однак дощі накриють більшість областей України, крім Харківської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Криму.

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При цьому в середу, 13 червня, погода раптово нормалізується. Невеликі опади можливі лише в деяких центральних областях України та на Закарпатті.

Однак вже 14 червня, в четвер, всю Україну знову заллють дощі, а температура повітря при цьому складе від 24 до 29 градусів тепла.

Як писавOBOZREVATEL, синоптики уточнили прогноз погоди в Україні на неділю, 10 червня.

Місце
Україна
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