Насувається потужний циклон: стало відомо про різку зміну погоди в Україні

У понеділок, 11 червня, в Україну прийдуть грози з цілодобовими дощами.

Як повідомляє Укргідрометцентр, потужний циклон принесе в західні регіони і Вінницьку область серйозні опади, однак температура повітря там, як і по всій території України, буде від 24 до 28 градусів тепла.

У вівторок, 12 червня, рівень тепла буде аналогічним, з незначними коливаннями. Однак дощі накриють більшість областей України, крім Харківської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Криму.

При цьому в середу, 13 червня, погода раптово нормалізується. Невеликі опади можливі лише в деяких центральних областях України та на Закарпатті.

Однак вже 14 червня, в четвер, всю Україну знову заллють дощі, а температура повітря при цьому складе від 24 до 29 градусів тепла.

Як писавOBOZREVATEL, синоптики уточнили прогноз погоди в Україні на неділю, 10 червня.