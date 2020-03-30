Насувається похолодання: синоптикиня дала прогноз на перший день квітня по Україні

Погода в Україні незабаром порадує жителів країни справжнім весняним теплом, однак на початку квітня все ж варто приготуватися до зимової прохолоди.

Такими прогнозом на перший день другого місяця весни 2020-го поділилася на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко.

За її словам, 1 квітня погода особливо не жартуватиме. Зокрема, повсюди у країні переважатиме холодна повітряна маса.

В Україні квітень розпочнеться з холоду

Щоправда, на зміну атмосферному фронту прийде антициклон, тому в середу з’явиться більше сонця і денні градуси зможуть піднятися трохи вище.

Водночас відчутніше потепління прийде до країни тільки ближче до кінця тижня.

"Усім змістовної та здорової самоізоляції після недільної масової, типово української, самоізоляції по парках та лісах", – підсумувала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, у квітні в Україні буде холодно й вогко до самого Великодня – 19 квітня. Тільки наприкінці місяця в країні очікується тепла та ясна погода.

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