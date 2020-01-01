Насувається похолодання: синоптики дали прогноз на перший день нового року в Україні

В Україні у перший день нового року 1 січня, прийде більш прохолодне повітря з Північної Європи.

Крім того, вдень на Лівобережжі очікується невеликий мокрий сніг; на дорогах місцями ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі крім південних і східних областей, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, вдень у південній частині 1-6° тепла; у Карпатах протягом доби 4-9° морозу.

Погода в Україні Ілюстрація

У Києві 1 січня вдень без опадів. Температура вночі та вдень близько 0°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали прогноз погоди на січень 2020 року в Україні. Вони розповіли про очікувані середню місячну температуру та кількысть опадів.

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