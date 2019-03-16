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Насувається атмосферний фронт: синоптик попередила про негоду в Україні

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В Україну йде атмосферний фронт, який принесе дощі і сильний штормовий вітер.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook, 16 березня негода вже добереться до півдня, на сході опадів не очікується.

17 березня вночі на більшій частині України, вдень у східних областях, Приазов'ї, в Карпатах і на Закарпатті невеликий, місцями помірний дощ, місцями з мокрим снігом; на решті території без опадів.

Насувається атмосферний фронт: синоптик попередила про негоду в Україні
Насувається атмосферний фронт: синоптик попередила про негоду в Україні

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°, в Карпатському регіоні та на півдні Одеської області 15-18° тепла; в гірських районах вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, остаточне потепління прийде в Україну в кінці березня, до цього ж протягом першого місяця весни будуть спостерігатися температурні гойдалки.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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