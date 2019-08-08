"Наступною буде Україна": в мережі згадали пророцтво про вторгнення Росії

В Україні ще в 2008 році спрогнозували, що країна стане наступною жертвою російської агресії після Грузії.

Підтверджуюче фото розмістили на сторінці "Баба и кіт" в Facebook.

Так, автор пригадав обкладинку одного з випусків видання "Український тиждень", на якому в 2008 році зобразили навислу над Україною загрозу – чобіт Кремля зі слідами Грузії.

"Російська інтервенція в Грузію. Наступною буде Україна", – сказано в підписі до ілюстрації.

Передбачення вторгнення Росії Facebook "Баба и кіт"

Користувачі в коментарях почали обговорювати знак із минулого. Багато з них написали, що пам'ятають цей матеріал, і навіть не могли уявити, що все складеться саме так.

"Навіть після Грузії 08.08.08 здавалося нісенітницею. Які ж ми були наївні", "Розумні ще тоді бачили. А ми вірили в любов і дружбу", "Були в курсі, я особисто говорив ми за Грузією наступні, а мені у відповідь: ми ж брати", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі викликало ажіотаж відео з грузинським добровольцем, який воює на українській стороні на Донбасі проти російських окупантів.

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