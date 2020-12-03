Наступного року "Укроборонпром" припинить існування, – глава концерну

Наступного, 2021 року, державний концерн "Укроборонпром" припинить своє існування – замість нього створять нові холдингові компанії.

Про це на пресконференції заявив новопризначений керівник концерну Юрій Гусєв, пише УП. Вони працюватимуть "за принципами корпоративного управління, прозорості, щоб забезпечити уникнення будь-яких корупційних чи інших ризиків", наголосив він.

За словами чиновника, замість концерну створять холдинг "Оборонні системи України". До його складу ввійдуть холдинги, що опікуватимуться, авіаремонтом, бронетехнікою, високоточним озброєнням, боєприпасами, радарними та морськими системами.

Також, за словами Гусєва, планується створення аерокосмічного холдингу. Він займатиметься сферою авіабудування, аерокосмічними компонентами та космічними системами.

Гусєв наголосив, що для утворення нового холдингу необхідне формування наглядової ради.

Очільник "Укрборонпрому" уточнив, що все вищезазначене – це лише попередня концепція, яка потребує обговорення, розгляду та затвердження.

За словами Гусєва, президент Володимир Зеленський дав йому доручення припинити існування "Укроборонпрому" "у тому вигляді, який створювався ще Дмитром Саламатіним (ексміністр оборони України, очолював державний концерн у 2010-2012 рр.), і була запроваджена корпоративна культура управління".

Перші рішення щодо реалізації реформи концерну очікують у наступні 6 місяців.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Зеленський 3 грудня призначив Гусєва гендиректором державного концерну "Укроборонпром". Відповідно, його звільнено з посади голови Херсонської облдержадміністрації.

Водночас Зеленський звільнив Ігоря Фоменка від виконання обов'язків гендиректора "Укроборонпрому".