|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Наступним – порноальбом?" Поклонська зганьбилася автобіографією в Криму

69.1тЧитати матеріал російською

Колишній "прокурор" окупованого Криму і депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська презентувала автобіографію "Кримська весна: до і після. Історія з перших вуст".

Видання "няша" приурочила до п'ятої річниці захоплення півострова, передають росЗМІ. Захід вона провела в Лівадійському палаці в Криму.

"Ми переконані, що ця книга буде визнана екстремістською в Україні і настільною книгою стане у СБУ, генпрокурора України Юрія Луценка, інших співробітників", – висловилася Поклонська.

Новини
"Захищала гамадрилів!" Няшу-Поклонську запропонували видати Україні
Наталя Поклонська

Наталя Поклонська

РИА Новости

Наталя Поклонська

Наталя Поклонська

РИА Новости

У книзі вона описала своє життя, починаючи з дитячих років. Одну з глав написав чоловік колишнього "прокурора" Криму Іван Соловйов.

У мережі рознесли презентацію Поклонскої. "Дитинка після стояння на колінах зовсім піднялася?", "Наступним – порноальбом?", "А пам'ятник вона собі ще не поставила чи що?", "Молодець! Росте! Порнографію її ми вже бачили", – написали в коментарях.

"Наступним – порноальбом?" Поклонська зганьбилася автобіографією в Криму
"Наступним – порноальбом?" Поклонська зганьбилася автобіографією в Криму
"Наступним – порноальбом?" Поклонська зганьбилася автобіографією в Криму

"Понаїхала, зрадила, з*балась ..." Ось поки і вся няшкина автобіографія. В майбутньому буде додано: "... зловили, посадили, здохла", – зазначив користувач norman vega.

"Наступним – порноальбом?" Поклонська зганьбилася автобіографією в Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська розлютила українців заявою про те, що росіяни будуть "як і раніше гуляти по Києву".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особа
Наталя Поклонська
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
96
65
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
22
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Міняйло Микола
Міняйло Микола
"Записки сумасшедшей" Н. Поклонская,
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Обсуждать книгу которую не читали. Мы уже проходили в совдепии.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Chesny Victor
Chesny Victor
Каких же дебильных уебанов, собрал Карлик пу вокруг себя. Ну, каков поп, такой и приход.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Наші блоги