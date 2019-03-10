"Наступним – порноальбом?" Поклонська зганьбилася автобіографією в Криму

Колишній "прокурор" окупованого Криму і депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська презентувала автобіографію "Кримська весна: до і після. Історія з перших вуст".

Видання "няша" приурочила до п'ятої річниці захоплення півострова, передають росЗМІ. Захід вона провела в Лівадійському палаці в Криму.

"Ми переконані, що ця книга буде визнана екстремістською в Україні і настільною книгою стане у СБУ, генпрокурора України Юрія Луценка, інших співробітників", – висловилася Поклонська.

Наталя Поклонська РИА Новости

Наталя Поклонська РИА Новости

У книзі вона описала своє життя, починаючи з дитячих років. Одну з глав написав чоловік колишнього "прокурора" Криму Іван Соловйов.

У мережі рознесли презентацію Поклонскої. "Дитинка після стояння на колінах зовсім піднялася?", "Наступним – порноальбом?", "А пам'ятник вона собі ще не поставила чи що?", "Молодець! Росте! Порнографію її ми вже бачили", – написали в коментарях.

"Понаїхала, зрадила, з*балась ..." Ось поки і вся няшкина автобіографія. В майбутньому буде додано: "... зловили, посадили, здохла", – зазначив користувач norman vega.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська розлютила українців заявою про те, що росіяни будуть "як і раніше гуляти по Києву".

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