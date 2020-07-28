Наступним буде Путін? - Нацраду закликали відреагувати на виступ Кирила в ефірі укрТБ

Вітання патріархом Кирилом українців з Днем Хрещення Русі в ефірі українського телеканалу є "зовсім сумною ознакою".

Про це заявив в Facebook політичний експерт Андрій Смолій. На його думку, Кремль не приховує, що контролює інформаційний простір України.

Він закликав державні структури відреагувати на трансляцію виступу Гундяєва.

"Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, ви хоч моніторите що відбувається, або закрили очі, вуха і спостерігаєте, як п'ята колона Кремля окупує інформаційний простір країни? Наступним в ефірах медведчуківських каналів буде Путін?", – написав Смолій.

Кремль контролює інформаційний простір України (Facebook Андрія Смолія)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, глава РПЦ патріарх Кирил навряд чи коли-небудь ще зможе відвідати Україну. Перш за все це пов'язано з його статусом російського чиновника, а також з відповідальністю за загибель десятків тисяч українців у війні проти Росії. Про це розповів заступник голови Управління зовнішніх зв'язків ПЦУ, архієпископ Євстратій Зоря.