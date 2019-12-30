Ще 300 осіб: у Зеленського розкрили подробиці про наступний обмін полоненими

На наступних етапах переговорів щодо обміну полоненими Україна порушить питання про звільнення ще близько 300 осіб, які перебувають на окупованому Донбасі.

Про те, що процес продовжиться, на брифінгу після зустрічі звільнених українців в аеропорту "Бориспіль" заявив президент України Володимир Зеленський.

"Інші люди не підтверджені, але ми знаємо, що є ще чимало українців, які перебувають і на окупованих територіях і в Росії, і в Криму. Це інший трек. І ми цим питанням також займаємося", – зазначив він.

У Зеленського розкрили деталі нового етапу обміну полоненими 24 канал

Президент не став говорити про чисельність українських бранців. Ясність внесла представницч України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі, ексомбудсменка Валерія Лутковська.

"У нас сьогодні є дійсне підтвердження близько сотні осіб, які мають документи – їхні родичі показують, що слідчий ізолятор приймає передачі і видає відповідні довідки. Я об'єктивно розумію, що ще близько 200 осіб там перебувають без документів. Тому так приблизно припускаю, що ще щодо 300 осіб ми будемо вести переговори", – цитує її "Укрфінформ".

Лутковська наголосила, що буде порушувати це питання в Мінську як представниця України в ТКГ.

Наступний обмін: у Зеленського розкрили деталі Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня відбувся обмін полоненими з терористами "Л/ДНР". Україна видала 124 особи і отримала 76. В Офісі президента запевнили, що далі на черзі на обмін – в'язні Кремля, які перебувають в анексованому Криму.

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