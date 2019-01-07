''Наступна зупинка – НАТО'': Росії напророкували крах імперської манії величі

Після отримання Томосу, деккомунізація і віддалення від Москви допоможуть Україні вже скоро досягти нових цілей, які раніше здавалися далекою перспективою.

Вступ до НАТО стане наступною великою перемогою країни, написав на своїй сторінці в Facebook телеведучий і блогер Віталій Гайдукевич.

"Повернення церкви, правильних назв, артикуляція наших витоків – все це віднайдення себе. А для Московії – крах імперської манії величі. Демонтаж триває. Наступна зупика – НАТО. Як захочеться потеревеніти "то всьо не скоро" – час згадати про своє коріння", – вважає він.

За словами Гайдукевича, українцям пора забути формулу "Київська Русь", бо такої держави не було.

"Геотег "київська" вже московити придумали, бо намутили ще жменю "русей" - примазувалися. Ніт – дзуськи. Правильною формулою є "Русь-Україна". А Московія, вона і є – Московія до 1721 року (18 століття!) на усіх мапах і в усіх документах – жодної Росії", – нагадав телеведучий.

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