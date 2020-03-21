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21 березня • оновлено в 17:21
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради України 8 скликання Всі статті автора

Наступают темные и смутные времена. Держитесь!

4.4т
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Наступают темные и смутные времена. Я не сгущаю краски. И хочу, чтоб вы понимали, что происходит. Пишу то, что есть. Сейчас, когда в Украине появятся тесты, то мы узнаем, как много людей окажутся инфицированными коронавирусом. Вот тут и надо не истерить, а трезво смотреть на вещи. Людям придется научиться серьезно относится к пандемии и ограничить свое передвижение, а государство обязано заботиться о выживании граждан и дать максимум из своих возможностей. И надо понять, что это не на пару недель и не на месяц. Это продлится значительно дольше.

Хочу всем пожелать одного - оставайтесь людьми, не теряйте хладнокровие, не поддавайтесь панике и берегите себя. Да, все серьезно, но это не повод терять человечность. В такие мгновения нация обязана сплотиться и объединив усилия противостоять этой угрозе чтобы выжить и стать в итоге сильнее. И я искренне надеюсь мы покажем, что способны на это.

Прислушайтесь к рекомендациям не идти в публичные места, избегать общественного транспорта и мест общепита. Воспримите всю ситуацию серьезно. Минимизируйте свои контакты. Не пренебрегайте личной гигиеной и регулярно мойте руки, а так же обезараживайте их. По возможности останьтесь на карантине в самоизоляции. И надеюсь, что уже через несколько месяцев мы будем вспоминать этот кошмар, как испытание, которое нам удалось пройти. Только не пренебрегайте всем мерами безопасности и пройдите его. Держитесь!

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
карантин
Джерело
Джерело: Facebook Борислава Березы
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Вот тут и надо не истерить, а трезво смотреть на вещи ? А вот это надо уметь ! И как показали последние события, тут есть над чем работать.
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